Булыкин: футболисты "Зенита" не того уровня, которых хотелось бы видеть за такие деньги

«Что касается нестабильности «Зенита», у команды футболисты не того уровня, которых хотелось бы видеть за такие деньги. Они не выкладываются по полной. При этом все соперники выходят на «Зенит» сверхмотивированными, поэтому нужно прилагать сверхусилия. В первую очередь, проблема в мотивации футболистов.
Помню, когда игроков «Зенита» замотивировали премиальными, они разнесли в пух и прах «Краснодар». Кроме зарплаты, нужно давать премиальные, которые игроки заработают благодаря качеству на поле. Тогда всё и изменится. Сейчас же у питерцев потеряна мотивация, хотя у команды такие футболисты, которые за четыре тура до конца сезона должны сделать «Зенит» чемпионом. Однако сейчас клуб мог проиграть «Акрону», если бы Дзюба был чуть поточнее, и это было бы вообще смешно», — заявил Булыкин «Чемпионату».
После 11 сыгранных туров петербургский «Зенит» располагается на 4 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 20 набранными очками и отстает от лидирующего ЦСКА на 4 балла. Следующая встреча команды пройдет 19 октября против «Сочи» в рамках чемпионата России.
По итогам прошлого сезона петербуржцы стали серебряными призерами чемпионата России, чемпионом впервые в истории стал «Краснодар». До этого команда Сергея Семака была бессменным чемпионом страны на протяжении шести сезонов кряду.
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин раскритиковал выступления «Зенита» в нынешнем сезоне РПЛ и отметил, что в команде наблюдаются проблемы с мотивацией.
