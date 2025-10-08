«Я заметил, когда в том же Волгограде играли против сборной Кубы, пришел почти полный стадион. Играем в Краснодаре с командой Брунея — аншлаг. То есть когда выезжаем за пределы Москвы и Санкт-Петербурга, чувствуем особую поддержку, теплоту, независимо от соперника, а сейчас будет еще и хороший оппонент. Уверен, что послезавтра в Волгограде будет полный стадион», — заявил Писарев «Матч ТВ».
В октябре сборная России проведет 2 товарищеских матча. Первый пройдет 10 числа против Ирана в Волгограде. Вторая встреча состоится 14 октября в Москве, национальная команда встретится со сборной Боливии.
Тренер сборной России: когда выезжаем за пределы Москвы и Санкт-Петербурга, чувствуем особую поддержку и теплоту
Тренер сборной России Николай Писарев отметил, что команда особенно ощущает внимание болельщиков в регионах, независимо от соперника.
Фото: РФС