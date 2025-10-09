Глушенков – о возможном соперничестве с Ямалем: я бы посмотрел, как он будет играть с Россией

"Я бы посмотрел, как он будет играть в матче Россия – Испания. Мы бы постарались навязать борьбу, будь такая игра", – приводит слова Глушенкова РИА Новости.
26-летний Глушенков вошел в итоговый состав сборной России на октябрьские товарищеские матчи с командами Ирана и Боливии. Встреча с Ираном состоится 10 числа в Волгограде. С Боливией национальная команда России сыграет 14 октября в Москве.
Глушенков пополнил состав "Зенита" летом 2024 года. В текущем сезоне нападающий петербургской команды выступил в 12 встречах во всех турнирах, записав на свой счет восемь голов.
Игрок сборной России и "Зенита" Максим Глушенков ответил на вопрос о возможном соперничестве с нападающим "Барселоны" Ламином Ямалем.
Фото: ФК "Зенит"