Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
19:00
ЛитваНе начат
Кипр
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Мальта
21:45
НидерландыНе начат
Шотландия
21:45
ГрецияНе начат
Австрия
21:45
Сан-МариноНе начат
Чехия
21:45
ХорватияНе начат
Беларусь
21:45
ДанияНе начат
Фарерские острова
21:45
ЧерногорияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Румыния
21:00
МолдоваНе начат
Англия
21:45
УэльсНе начат
Польша
21:45
Новая ЗеландияНе начат

Глушенков – о возможном соперничестве с Ямалем: я бы посмотрел, как он будет играть с Россией

Игрок сборной России и "Зенита" Максим Глушенков ответил на вопрос о возможном соперничестве с нападающим "Барселоны" Ламином Ямалем.
Фото: ФК "Зенит"
"Я бы посмотрел, как он будет играть в матче Россия – Испания. Мы бы постарались навязать борьбу, будь такая игра", – приводит слова Глушенкова РИА Новости.

26-летний Глушенков вошел в итоговый состав сборной России на октябрьские товарищеские матчи с командами Ирана и Боливии. Встреча с Ираном состоится 10 числа в Волгограде. С Боливией национальная команда России сыграет 14 октября в Москве.

Глушенков пополнил состав "Зенита" летом 2024 года. В текущем сезоне нападающий петербургской команды выступил в 12 встречах во всех турнирах, записав на свой счет восемь голов.

