Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
19:00
ЛитваНе начат
Кипр
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Мальта
21:45
НидерландыНе начат
Шотландия
21:45
ГрецияНе начат
Австрия
21:45
Сан-МариноНе начат
Чехия
21:45
ХорватияНе начат
Беларусь
21:45
ДанияНе начат
Фарерские острова
21:45
ЧерногорияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Румыния
21:00
МолдоваНе начат
Англия
21:45
УэльсНе начат
Польша
21:45
Новая ЗеландияНе начат

Фабио Челестини признан лучшим тренером РПЛ в сентябре

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини стал лучшим тренером Российской Премьер-Лиги по итогам сентября.
Фото: ПФК ЦСКА
Об этом сообщила пресс-служба РПЛ. Отмечается, что Челестини стал победителем по итогам голосования экспертов Российской Премьер-Лиги, а также болельщиков, отдавших за его кандидатуру 66% голосов. По мнению комментаторов телеканала "Матч Премьер", лучшим в сентябре стал главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов.

Помимо Черчесова, конкуренцию Челестини составили Сергей Семак из "Зенита", наставник "Спартака" Деян Станкович, главный тренер московского "Динамо" Валерий Карпин и возглавляющий "Ростов" Джонатан Альба.

ЦСКА в трех сентябрьских турах чемпионата России набрал шесть очков и стал лидером турнирной таблицы РПЛ.

