Об этом сообщила пресс-служба РПЛ. Отмечается, что Челестини стал победителем по итогам голосования экспертов Российской Премьер-Лиги, а также болельщиков, отдавших за его кандидатуру 66% голосов. По мнению комментаторов телеканала "Матч Премьер", лучшим в сентябре стал главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов.
Помимо Черчесова, конкуренцию Челестини составили Сергей Семак из "Зенита", наставник "Спартака" Деян Станкович, главный тренер московского "Динамо" Валерий Карпин и возглавляющий "Ростов" Джонатан Альба.
ЦСКА в трех сентябрьских турах чемпионата России набрал шесть очков и стал лидером турнирной таблицы РПЛ.
Фабио Челестини признан лучшим тренером РПЛ в сентябре
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини стал лучшим тренером Российской Премьер-Лиги по итогам сентября.
Фото: ПФК ЦСКА