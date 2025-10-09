Матчи Скрыть

Стало известно, сыграет ли "Зенит" с испанским клубом в октябре

В пресс-службе петербургского "Зенита" рассказали, проведет ли клуб товарищеский матч с испанским "Овьедо".
Фото: ФК "Зенит"
"ФК "Зенит" действительно рассматривал возможность проведения товарищеского матча с командой из топ европейской лиги в октябрьскую паузу на сборные, было получено предварительное согласие и подтверждена готовность провести матч. К сожалению, по ряду объективных причин и логистических барьеров организовать подобный выезд сейчас не удалось", - приводит слова пресс-службы "СЭ".

Ранее сообщалось, что петербургский "Зенит" во время октябрьской паузы на матчи национальных команд может провести товарищеский матч с испанским "Овьедо" и бельгийским "Стандартом". Летом текущего года петербуржцы провели товарищеский матч со швейцарским "Сьоном".

После 11 сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на 4 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 20 набранными очками. По итогам прошлого сезона сине-бело-голубые стали серебряными призерами чемпионата России, до этого петербуржцы были бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду.

