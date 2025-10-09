"Мы очень близки к продлению соглашения с Мойзесом. На этой неделе прилетает его агент. Надеюсь, мы поставим точку в этом вопросе. Срок контракта? В общей сложности, сколько у Мойзеса осталось по действующему контракту, и сколько мы хотим добавить, это будет 4-летний контракт (до лета 2029 года)", - приводит слова Бабаева Sport24.
Мойзес выступает за ЦСКА с июля 2023 года - защитник провел за клуб во всех турнирах 124 матча и записал на свой счет 5 забитых мячей и 9 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в 6 миллионов евро, действующий контракт бразильца с "армейцами" рассчитан до конца текущего сезона.
После 11 сыгранных туров команда Фабио Челестини лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 24 набранными очками в своем активе. В 11 туре РПЛ ЦСКА на домашнем стадионе одержал победу над московским "Спартаком" со счетом 3:2.
В ЦСКА назвали срок нового контракта с Мойзесом
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о продлении контракта с Мойзесом.
Фото: ПФК ЦСКА