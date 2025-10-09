Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
0 - 1 0 1
Литва1 тайм
Кипр
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Мальта
21:45
НидерландыНе начат
Шотландия
21:45
ГрецияНе начат
Австрия
21:45
Сан-МариноНе начат
Чехия
21:45
ХорватияНе начат
Беларусь
21:45
ДанияНе начат
Фарерские острова
21:45
ЧерногорияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Румыния
21:00
МолдоваНе начат
Англия
21:45
УэльсНе начат
Польша
21:45
Новая ЗеландияНе начат

Ташуев: что-то инновационное я придумываю сам, не беру ниоткуда

Российский специалист Сергей Ташуев высказался о своей тренерской работе.
Фото: ФК "Ахмат"
"Что-то инновационное я придумываю сам, не беру ниоткуда. Но есть базовые вещи, например, прессинг. У Клоппа, Гвардиолы и Почеттино разный прессинг, игроки работают по-разному. У меня есть материалы, много взял из них", - цитирует Ташуева "СЭ".

66-летний российский специалист Сергей Ташуев возглавлял такие команды как "Краснодар", "Спартак" Нальчик, "Анжи", "Кубань", "Чайка", "Факел", а также ряд других клубов, включая солигорский "Шахтер" и донецкий "Металлург".

Последним местом работы главного тренера был грозненский Ахмат", который он покинул 28 мая текущего года. Всего в качестве главного тренера Ташуев провел 537 матчей, в которых одержал 249 побед, 115 раз сыграл вничью и потерпел 173 поражения.

