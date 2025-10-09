"Что-то инновационное я придумываю сам, не беру ниоткуда. Но есть базовые вещи, например, прессинг. У Клоппа, Гвардиолы и Почеттино разный прессинг, игроки работают по-разному. У меня есть материалы, много взял из них", - цитирует Ташуева "СЭ".
66-летний российский специалист Сергей Ташуев возглавлял такие команды как "Краснодар", "Спартак" Нальчик, "Анжи", "Кубань", "Чайка", "Факел", а также ряд других клубов, включая солигорский "Шахтер" и донецкий "Металлург".
Последним местом работы главного тренера был грозненский Ахмат", который он покинул 28 мая текущего года. Всего в качестве главного тренера Ташуев провел 537 матчей, в которых одержал 249 побед, 115 раз сыграл вничью и потерпел 173 поражения.
Ташуев: что-то инновационное я придумываю сам, не беру ниоткуда
Российский специалист Сергей Ташуев высказался о своей тренерской работе.
Фото: ФК "Ахмат"