Белоус усомнился в чемпионских амбициях руководства "Локомотива"

"Возможно, Галактионов принесёт медали "Локомотиву" в этом сезоне, но проблема клуба в другом. Я не вижу чемпионских амбиций со стороны руководства РЖД. Поэтому в клубе всё происходит экономно и подключают молодых ребят, которые крайне интересные. В этом году "Локомотив" стабильнее и играет интереснее, но в каждое трансферное окно нужно подписывать футболистов топ-уровня", - сказал Белоус в интервью "Чемпионату".
После 11-ти туров чемпионата России московский "Локомотив" идет на 2-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 23 очка и отстает от лидирующего ЦСКА на один балл. Красно-зеленые одержали 6 побед и 5 раз сыграли вничью. "Железнодорожники" являются единственным клубом без поражений в текущем сезоне РПЛ.
Тренер Михаил Галактионов возглавил "Локомотив" 13 ноября 2022 года. Контракт рассчитан до конца июня 2026 года. Под руководством российского специалиста команда провела 114 матчей и одержала 62 победы.
Следующий матч "Локомотива" пройдет 18 октября против ЦСКА в рамках РПЛ. Встреча состоится на стадионе "РЖД Арена".
Фото: ФК "Локомотив"