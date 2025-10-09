Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
0 - 1 0 1
Литва1 тайм
Кипр
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Мальта
21:45
НидерландыНе начат
Шотландия
21:45
ГрецияНе начат
Австрия
21:45
Сан-МариноНе начат
Чехия
21:45
ХорватияНе начат
Беларусь
21:45
ДанияНе начат
Фарерские острова
21:45
ЧерногорияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Румыния
21:00
МолдоваНе начат
Англия
21:45
УэльсНе начат
Польша
21:45
Новая ЗеландияНе начат

Белоус усомнился в чемпионских амбициях руководства "Локомотива"

Бывший президент футбольного клуба "Москва" Юрий Белоус заявил об отсутствии чемпионских амбиций у руководства "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
"Возможно, Галактионов принесёт медали "Локомотиву" в этом сезоне, но проблема клуба в другом. Я не вижу чемпионских амбиций со стороны руководства РЖД. Поэтому в клубе всё происходит экономно и подключают молодых ребят, которые крайне интересные. В этом году "Локомотив" стабильнее и играет интереснее, но в каждое трансферное окно нужно подписывать футболистов топ-уровня", - сказал Белоус в интервью "Чемпионату".

После 11-ти туров чемпионата России московский "Локомотив" идет на 2-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 23 очка и отстает от лидирующего ЦСКА на один балл. Красно-зеленые одержали 6 побед и 5 раз сыграли вничью. "Железнодорожники" являются единственным клубом без поражений в текущем сезоне РПЛ.

Тренер Михаил Галактионов возглавил "Локомотив" 13 ноября 2022 года. Контракт рассчитан до конца июня 2026 года. Под руководством российского специалиста команда провела 114 матчей и одержала 62 победы.

Следующий матч "Локомотива" пройдет 18 октября против ЦСКА в рамках РПЛ. Встреча состоится на стадионе "РЖД Арена".

