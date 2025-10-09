Главный тренер Ирана высказался об уровне сборной России

- Если бы не текущие несправедливые условия, которые сложились в мире, то Россия была бы в топ-20. Завтра нас ждёт интересная игра, - сказал Галенои "Чемпионату".
Встреча России и Ирана состоится завтра, 10 октября, на стадионе "Волгоград Арена". Начало - в 20:00 по Москве. Сборная России не проиграла ни одного матча в 2025 году, дважды сыграв вничью и одержав четыре победы.
Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои высказался об уровне национальной команды России в преддверии товарищеского матча.
Фото: "Чемпионат"