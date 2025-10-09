- Как я работаю над психологической подготовкой игроков сборной? Бью их и запугиваю. Это шутка. Это товарищеские матчи, кто бы что ни говорил — ответственность другая, - сказал Карпин "РБ Спорт".
Встреча России и Ирана состоится завтра, 10 октября, на стадионе "Волгоград Арена". Начало - в 20:00 по Москве. Предыдущий товарищеский матч между командами состоялся в марте 2023 года в Тегеране и закончился ничьей — 1:1.
Сборная России не проиграла ни одного матча в 2025 году, дважды сыграв вничью и одержав четыре победы.
Карпин - о психологической подготовке игроков сборной: бью их и запугиваю
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как он работает над психологической подготовкой футболистов национальной команды.
Фото: "Чемпионат"