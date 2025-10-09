Пономарев: сборная Ирана вышла на ЧМ? Подумаешь, какое дело! Не думаю, что это такой уж сильный соперник

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев поделился с Rusfootball.info ожиданиями по поводу товарищеского матча между национальными командами России и Ирана.

Фото: РФС

- Сборная Ирана уже вышла на чемпионат мира. Каким представляется матч с этим соперником?



- Вышли? Ну и ладно. Подумаешь какое дело! Много команд из своего региона выходят на чемпионат мира. Здесь ничего особенного нет. Что, это выдающая команда?

Что касается нашей сборной, то ничего особо от нее я в этом матче не жду. Так, посмотрю краем глаза этот матч, конечно. Но наверняка опять будут катать мяч поперек и назад. Нет у нас сейчас ребят с хорошим дриблингом, обводкой, нет, футболистов, способных своими движениями обмануть соперника. Но думаю, что все равно выиграем в этом матче. Не думаю, что это какой-то такой уж сильный соперник. Хотя хорошо бы, если сильный.





Виктория Яковлева, Rusfootball.info