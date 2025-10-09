Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
2 - 1 2 1
ЛитваЗавершен
Кипр
1 - 2 1 2
Босния и Герцеговина2 тайм
Мальта
0 - 3 0 3
Нидерланды2 тайм
Шотландия
2 - 1 2 1
Греция2 тайм
Австрия
8 - 0 8 0
Сан-Марино2 тайм
Беларусь
0 - 5 0 5
Дания2 тайм
Чехия
0 - 0 0 0
Хорватия2 тайм
Фарерские острова
4 - 0 4 0
Черногория2 тайм

Товарищеские матчи. Сборные

Румыния
2 - 1 2 1
МолдоваЗавершен
Англия
3 - 0 3 0
Уэльс2 тайм
Польша
1 - 0 1 0
Новая Зеландия2 тайм

Пономарев: сборная Ирана вышла на ЧМ? Подумаешь, какое дело! Не думаю, что это такой уж сильный соперник

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев поделился с Rusfootball.info ожиданиями по поводу товарищеского матча между национальными командами России и Ирана.
Фото: РФС
- Сборная Ирана уже вышла на чемпионат мира. Каким представляется матч с этим соперником?

- Вышли? Ну и ладно. Подумаешь какое дело! Много команд из своего региона выходят на чемпионат мира. Здесь ничего особенного нет. Что, это выдающая команда?
Что касается нашей сборной, то ничего особо от нее я в этом матче не жду. Так, посмотрю краем глаза этот матч, конечно. Но наверняка опять будут катать мяч поперек и назад. Нет у нас сейчас ребят с хорошим дриблингом, обводкой, нет, футболистов, способных своими движениями обмануть соперника. Но думаю, что все равно выиграем в этом матче. Не думаю, что это какой-то такой уж сильный соперник. Хотя хорошо бы, если сильный.


Виктория Яковлева, Rusfootball.info

Автор:
