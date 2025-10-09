Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
2 - 1 2 1
ЛитваЗавершен
Кипр
2 - 2 2 2
Босния и ГерцеговинаЗавершен
Мальта
0 - 4 0 4
НидерландыЗавершен
Шотландия
3 - 1 3 1
ГрецияЗавершен
Австрия
10 - 0 10 0
Сан-МариноЗавершен
Беларусь
0 - 6 0 6
ДанияЗавершен
Чехия
0 - 0 0 0
ХорватияЗавершен
Фарерские острова
4 - 0 4 0
ЧерногорияЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Румыния
2 - 1 2 1
МолдоваЗавершен
Англия
3 - 0 3 0
УэльсЗавершен
Польша
1 - 0 1 0
Новая ЗеландияЗавершен

Гришин: Челестини хорошо работает в ЦСКА, но оценивать его работу надо в мае

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин оценил работу Фабио Челестини в ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"
- Когда сезон закончится, тогда надо давать оценку. Можно идти 10 туров на первой строчке, а закончить чемпионат на 8 или 10 месте. Челестини хорошо работает в ЦСКА, но оценивать его работу надо в мае, - сказал Гришин "РБ Спорт".

Напомним, 5 октября подопечные Фабио Челестини обыграли московский "Спартак" в матче 11-го тура чемпионата Российской Премьер-Лиги со счетом 3:2. В составе ЦСКА отличились Кирилл Глебов, Иван Обляков и Данил Круговой. За "Спартак" голы забили Жедсон Фернандеш и Ливай Гарсия.

На данный момент ЦСКА является лидером в РПЛ, имея в своем активе 24 очка.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится