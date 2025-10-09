Гришин: Челестини хорошо работает в ЦСКА, но оценивать его работу надо в мае

- Когда сезон закончится, тогда надо давать оценку. Можно идти 10 туров на первой строчке, а закончить чемпионат на 8 или 10 месте. Челестини хорошо работает в ЦСКА, но оценивать его работу надо в мае, - сказал Гришин "РБ Спорт".
Напомним, 5 октября подопечные Фабио Челестини обыграли московский "Спартак" в матче 11-го тура чемпионата Российской Премьер-Лиги со счетом 3:2. В составе ЦСКА отличились Кирилл Глебов, Иван Обляков и Данил Круговой. За "Спартак" голы забили Жедсон Фернандеш и Ливай Гарсия.
На данный момент ЦСКА является лидером в РПЛ, имея в своем активе 24 очка.
