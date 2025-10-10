Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
17:00
ЛихтенштейнНе начат
Германия
21:45
ЛюксембургНе начат
Косово
21:45
СловенияНе начат
Северная Ирландия
21:45
СловакияНе начат
Бельгия
21:45
Северная МакедонияНе начат
Исландия
21:45
УкраинаНе начат
Франция
21:45
АзербайджанНе начат
Швеция
21:45
ШвейцарияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
20:00
ИранНе начат

Пономарев отреагировал на идею о запрете на легионеров в Кубке России: Дегтярев молодец

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал идею запретить легионерам участвовать в матчах Кубке России.
Фото: "Спорт-Экспресс"
"Здорово! Кубок должен быть целиком и полностью российским. Дегтярев молодец, что поддержал. Скажется ли это на качестве футбола? Может быть, некоторые легионеры действительно на голову выше россиян. Россиянам надо играть", — приводит слова Пономарева News.ru.

Ранее сообщалось, что министу спорта РФ Дегтярев поступило предложение запретить иностранцам играть в матчах Кубка России. Глава ведомства положительно оценил перспективу, заявив, что она будет проработана.

Кроме того, в сентябре Михаил Дегтярев сообщил о планах по сокращению лимита на легионеров в РПЛ. Предполагается, что к 2028 году команды смогут указывать в заявке до 10 иностранных игрков, в то время как только 5 из них смогут выходить на поле. По действующим правилам, клубам разрешается заявлять до 13 легионеров и выпускать на игру максимум 8 из них.

