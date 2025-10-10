Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
17:00
ЛихтенштейнНе начат
Германия
21:45
ЛюксембургНе начат
Косово
21:45
СловенияНе начат
Северная Ирландия
21:45
СловакияНе начат
Бельгия
21:45
Северная МакедонияНе начат
Исландия
21:45
УкраинаНе начат
Франция
21:45
АзербайджанНе начат
Швеция
21:45
ШвейцарияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
20:00
ИранНе начат

Дмитрий Андреев: матч против Ирана не будет проходным для сборной России, это другой уровень

Футбольный функционер Дмитрий Андреев в беседе с Rusfootball.info ожиданиями по поводу товарищеского матча между национальными командами России и Ирана.
Фото: РФС
"Думаю, это будет классный матч. Сборная Ирана все-таки участник чемпионата мира, это уже другой уровень. Будет интересно посмотреть на наших ребят, как они проявят себя против такого соперника. Понятно, что матч товарищеский, но все будут настроены на победу. Проходным он для сборной России точно не будет", – сказал Андреев.

Игра состоится сегодня в 20:00 в Волгограде. Также в октябре национальная команда сыграет с Боливией 14 октября в Москве на "ВТБ Арене".

