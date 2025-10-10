Дмитрий Андреев: матч против Ирана не будет проходным для сборной России, это другой уровень

"Думаю, это будет классный матч. Сборная Ирана все-таки участник чемпионата мира, это уже другой уровень. Будет интересно посмотреть на наших ребят, как они проявят себя против такого соперника. Понятно, что матч товарищеский, но все будут настроены на победу. Проходным он для сборной России точно не будет", – сказал Андреев.
Игра состоится сегодня в 20:00 в Волгограде. Также в октябре национальная команда сыграет с Боливией 14 октября в Москве на "ВТБ Арене".
Футбольный функционер Дмитрий Андреев в беседе с Rusfootball.info ожиданиями по поводу товарищеского матча между национальными командами России и Ирана.
Фото: РФС