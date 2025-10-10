"Локомотив" хочет продлить контракт с главным тренером и руководством клуба – "Чемпионат"

Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Отмечается, что руководство РЖД довольно трансферным балансом клуба и работой Галактионова на должности главного тренера. Вопрос о продлении контрактов поднимут на совете директоров, который должен состояться после декабрьского матча железнодорожников с "Сочи".
Сроки действующих трудовых соглашений генерального директора клуба Владимира Леонченко и спортивного блока истекают в декабре 2025 года. Контракт Михаила Галактионова рассчитан до конца текущего сезона.
На данный момент "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. После 11-ти сыгранных туров Российской Премьер-Лиги красной-зеленые набрали 23 очка. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет одно очко.
