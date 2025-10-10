Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
17:00
ЛихтенштейнНе начат
Германия
21:45
ЛюксембургНе начат
Косово
21:45
СловенияНе начат
Северная Ирландия
21:45
СловакияНе начат
Бельгия
21:45
Северная МакедонияНе начат
Исландия
21:45
УкраинаНе начат
Франция
21:45
АзербайджанНе начат
Швеция
21:45
ШвейцарияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
20:00
ИранНе начат

"Локомотив" хочет продлить контракт с главным тренером и руководством клуба – "Чемпионат"

"Локомотив" планирует продлить контракт с главным тренером Михаилом Галактионовым и руководством клуба.
Фото: ФК "Локомотив"
Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Отмечается, что руководство РЖД довольно трансферным балансом клуба и работой Галактионова на должности главного тренера. Вопрос о продлении контрактов поднимут на совете директоров, который должен состояться после декабрьского матча железнодорожников с "Сочи".

Сроки действующих трудовых соглашений генерального директора клуба Владимира Леонченко и спортивного блока истекают в декабре 2025 года. Контракт Михаила Галактионова рассчитан до конца текущего сезона.

На данный момент "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. После 11-ти сыгранных туров Российской Премьер-Лиги красной-зеленые набрали 23 очка. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет одно очко.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится