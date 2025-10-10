"Понятно, что и в товарищеских играх у нас были хорошие соперники — и Сербия, и Камерун, и Нигерия, и Иран, и Катар, и Иордания. Но это товарищеские матчи. Поэтому говорить, что мы сейчас боролись бы в полуфинале чемпионата мира — неправильно. Понять наш уровень как команды можно будет только сыграв официальные матчи", – приводит слова Глебова "РБ Спорт".
Сборная России готовится провести товарищеский матч с командой Иордании. Встреча состоится в пятницу, 10 октября в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. 14 числа команда Валерия Карпина встретится с Боливией в Москве. Напомним, все российские футбольные клубы и сборные отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.
Данил Глебов является игроком "Динамо" с февраля 2025 года. В текущем сезоне он принял участие в 11 встречах, в которых не записал на свой счет результативных действий.
Глебов: понять уровень сборной России можно будет, сыграв официальные матчи
Полузащитник сборной России и "Динамо" Данил Глебов высказался об уровне национальной команды в отсутсвие официальных матчей.
Фото: ФК "Динамо"