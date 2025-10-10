Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
17:00
ЛихтенштейнНе начат
Германия
21:45
ЛюксембургНе начат
Косово
21:45
СловенияНе начат
Северная Ирландия
21:45
СловакияНе начат
Бельгия
21:45
Северная МакедонияНе начат
Исландия
21:45
УкраинаНе начат
Франция
21:45
АзербайджанНе начат
Швеция
21:45
ШвейцарияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
20:00
ИранНе начат

Кисляк назвал причину, из-за которой трансфер в "Фенербахче" не состоялся

Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк рассказал, почему не состоялся его трансфер в "Фенербахче".
Фото: "Матч ТВ"
"Ну да, было предложение. Ну, там была та сумма, которая не устроила ЦСКА. С одной стороны, это значит, что ЦСКА меня ценит. А если будет конкретный интерес и хорошее предложение для ЦСКА, там не будет такого, что [потребуют за меня] 60 миллионов евро", — сказал Кисляк в выпуске YouTube-канала Nobel.

Кисляку 20 лет. Он играет в первой команде армейцев с 2024 года. В текущем сезоне полузащитник вышел на поле в 17-ти матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет три гола и пять результативных передач. По данным интернет-портал Transfermarkt, трансферная стоимость Кисляка оценивается в 16 миллионов евро.

В октябре полузащитник вошел в итоговый состав сборной России на товарищеские матчи с Ираном и Боливией. Первая встреча национальной команды состоится в пятницу, 10 октября в Волгограде. Начало – в 20:00 по московскому времени.

