"Ну да, было предложение. Ну, там была та сумма, которая не устроила ЦСКА. С одной стороны, это значит, что ЦСКА меня ценит. А если будет конкретный интерес и хорошее предложение для ЦСКА, там не будет такого, что [потребуют за меня] 60 миллионов евро", — сказал Кисляк в выпуске YouTube-канала Nobel.
Кисляку 20 лет. Он играет в первой команде армейцев с 2024 года. В текущем сезоне полузащитник вышел на поле в 17-ти матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет три гола и пять результативных передач. По данным интернет-портал Transfermarkt, трансферная стоимость Кисляка оценивается в 16 миллионов евро.
В октябре полузащитник вошел в итоговый состав сборной России на товарищеские матчи с Ираном и Боливией. Первая встреча национальной команды состоится в пятницу, 10 октября в Волгограде. Начало – в 20:00 по московскому времени.
Кисляк назвал причину, из-за которой трансфер в "Фенербахче" не состоялся
Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк рассказал, почему не состоялся его трансфер в "Фенербахче".
Фото: "Матч ТВ"