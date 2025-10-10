Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
17:00
ЛихтенштейнНе начат
Германия
21:45
ЛюксембургНе начат
Косово
21:45
СловенияНе начат
Северная Ирландия
21:45
СловакияНе начат
Бельгия
21:45
Северная МакедонияНе начат
Исландия
21:45
УкраинаНе начат
Франция
21:45
АзербайджанНе начат
Швеция
21:45
ШвейцарияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
20:00
ИранНе начат

Вера - о сорвавшемся трансфере в "Локомотив": это полностью их вина

Бывший полузащитник "Оренбурга" и "Химок" Лукас Вера рассказал, почему он не перешёл в московский "Локомотив".
Фото: ФК "Химки"
"Сожалею, что не перешёл в "Локомотив" этим летом? И я, и клуб знаем всю ситуацию изнутри. Мы знаем, что произошло, и это полностью их вина, что я не перешёл в клуб", - сказал Вера в интервью "СЭ".

На данный момент Лукас Вера является свободным агентом. В сентябре хавбек разорвал контракт с катарским клубом "Аль-Вахда".

Лукас Вера выступал в российском чемпионате с 2022 по 2025 год. провёл в составе "Оренбурга" 60 матчей, отметился тремя забитыми мячами и отдал 12 голевых передач, а в "Химках" на его счету 31 игра, семь забитых мячей и четыре голевые передачи.

