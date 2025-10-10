Вера - о сорвавшемся трансфере в "Локомотив": это полностью их вина

"Сожалею, что не перешёл в "Локомотив" этим летом? И я, и клуб знаем всю ситуацию изнутри. Мы знаем, что произошло, и это полностью их вина, что я не перешёл в клуб", - сказал Вера в интервью "СЭ".
На данный момент Лукас Вера является свободным агентом. В сентябре хавбек разорвал контракт с катарским клубом "Аль-Вахда".
Лукас Вера выступал в российском чемпионате с 2022 по 2025 год. провёл в составе "Оренбурга" 60 матчей, отметился тремя забитыми мячами и отдал 12 голевых передач, а в "Химках" на его счету 31 игра, семь забитых мячей и четыре голевые передачи.
Фото: ФК "Химки"