Глебов - о товарищеских матчах за сборную: нельзя играть вполноги

"Всё равно постоянно присутствует какое-то волнение. Всё-таки это игры за сборную, хотя и понятно, что товарищеские, но сам факт выступлений за национальную команду - большая ответственность. Выходить за сборную вполноги - неправильно, такого не должно быть", - сказал Глебов в интервью "РБ Спорт".
Сегодня, 10 октября сборная России проведёт товарищеский матч против сборной Ирана в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. 14 числа команда Валерия Карпина встретится с Боливией в Москве. Напомним, все российские футбольные клубы и сборные отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.
Данил Глебов провёл в этом сезоне 13 матчей во всех турнирах в составе "Динамо" и не отметился результативными действиями. За национальную команду полузащитник сыграл в 15 встречах.
Полузащитник "Динамо" Данил Глебов прокомментировал мотивацию выступления в товарищеских матчах за сборную России.
Фото: официальный сайт РФС