Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
17:00
ЛихтенштейнНе начат
Германия
21:45
ЛюксембургНе начат
Косово
21:45
СловенияНе начат
Северная Ирландия
21:45
СловакияНе начат
Бельгия
21:45
Северная МакедонияНе начат
Исландия
21:45
УкраинаНе начат
Франция
21:45
АзербайджанНе начат
Швеция
21:45
ШвейцарияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
20:00
ИранНе начат

Глебов - о товарищеских матчах за сборную: нельзя играть вполноги

Полузащитник "Динамо" Данил Глебов прокомментировал мотивацию выступления в товарищеских матчах за сборную России.
Фото: официальный сайт РФС
"Всё равно постоянно присутствует какое-то волнение. Всё-таки это игры за сборную, хотя и понятно, что товарищеские, но сам факт выступлений за национальную команду - большая ответственность. Выходить за сборную вполноги - неправильно, такого не должно быть", - сказал Глебов в интервью "РБ Спорт".

Сегодня, 10 октября сборная России проведёт товарищеский матч против сборной Ирана в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. 14 числа команда Валерия Карпина встретится с Боливией в Москве. Напомним, все российские футбольные клубы и сборные отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Данил Глебов провёл в этом сезоне 13 матчей во всех турнирах в составе "Динамо" и не отметился результативными действиями. За национальную команду полузащитник сыграл в 15 встречах.

