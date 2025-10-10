Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
4 - 0 4 0
Лихтенштейн2 тайм
Германия
21:45
ЛюксембургНе начат
Косово
21:45
СловенияНе начат
Северная Ирландия
21:45
СловакияНе начат
Бельгия
21:45
Северная МакедонияНе начат
Исландия
21:45
УкраинаНе начат
Франция
21:45
АзербайджанНе начат
Швеция
21:45
ШвейцарияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
20:00
ИранНе начат

В ЦСКА рассказали о состоянии здоровья Акинфеева, получившего травму в дерби со "Спартаком"

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов поделился информацией о восстановлении вратаря Игоря Акинфеева после повреждения.
Фото: ПФК ЦСКА
"Игорь Акинфеев продолжает курс реабилитации. Ожидаем, что в ближайшие несколько дней он начнет реабилитационные тренировки на футбольном поле", - цитирует Безуглова "Чемпионат".

Напомним, голкипер ЦСКА получил повреждение в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги против "Спартака" (3:2). Капитан "армейцев" не смог доиграть дерби и был заменен на 62-й минуте встречи.

В этом сезоне 39-летний Акинфеев провел 12 игр во всех турнирах, в которых пропустил 10 мячей и трижды оставил ворота "сухими".

