В ЦСКА рассказали о состоянии здоровья Акинфеева, получившего травму в дерби со "Спартаком"

"Игорь Акинфеев продолжает курс реабилитации. Ожидаем, что в ближайшие несколько дней он начнет реабилитационные тренировки на футбольном поле", - цитирует Безуглова "Чемпионат".
Напомним, голкипер ЦСКА получил повреждение в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги против "Спартака" (3:2). Капитан "армейцев" не смог доиграть дерби и был заменен на 62-й минуте встречи.
В этом сезоне 39-летний Акинфеев провел 12 игр во всех турнирах, в которых пропустил 10 мячей и трижды оставил ворота "сухими".
Фото: ПФК ЦСКА