Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
4 - 0 4 0
ЛихтенштейнЗавершен
Германия
4 - 0 4 0
ЛюксембургЗавершен
Косово
0 - 0 0 0
СловенияЗавершен
Северная Ирландия
2 - 0 2 0
СловакияЗавершен
Бельгия
0 - 0 0 0
Северная МакедонияЗавершен
Исландия
3 - 5 3 5
УкраинаЗавершен
Франция
3 - 0 3 0
АзербайджанЗавершен
Швеция
0 - 2 0 2
ШвейцарияЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
2 - 1 2 1
ИранЗавершен

Главный тренер сборной Ирана: были бы рады увидеть российскую сборную снова у нас дома

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои высказался о возможном ответном матче с Россией.
Фото: РФС
"У нас отличные отношения с Россией в сфере спорта, футбола. Последний матч перед сегодняшним с Россией мы играли в Иране и, конечно, были бы рады увидеть российскую сборную снова у нас дома", - приводит слова Галенои "Матч ТВ".

Сегодня, 10 октября, национальная команда России одержала победу над Ираном в товарищеском матче со счетом 2:1, забитыми мячами в составе сборной России отметились Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков, в составе национальной команды Ирана - Амирхоссеин Хоссеинзаде.

Во вторник, 14 октября, команда Валерия Карпина встретится с Боливией в товарищеском матче. Встреча состоится на "ВТБ Арене" в Москве. Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.

В сентябре сборная России одержала выездную победу над Катаром в товарищеском матче со счетом 4:1, а также сыграла вничью с Иорданией на домашнем стадионе (0:0).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится