Главный тренер сборной Ирана: были бы рады увидеть российскую сборную снова у нас дома

"У нас отличные отношения с Россией в сфере спорта, футбола. Последний матч перед сегодняшним с Россией мы играли в Иране и, конечно, были бы рады увидеть российскую сборную снова у нас дома", - приводит слова Галенои "Матч ТВ".
Сегодня, 10 октября, национальная команда России одержала победу над Ираном в товарищеском матче со счетом 2:1, забитыми мячами в составе сборной России отметились Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков, в составе национальной команды Ирана - Амирхоссеин Хоссеинзаде.
Во вторник, 14 октября, команда Валерия Карпина встретится с Боливией в товарищеском матче. Встреча состоится на "ВТБ Арене" в Москве. Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.
В сентябре сборная России одержала выездную победу над Катаром в товарищеском матче со счетом 4:1, а также сыграла вничью с Иорданией на домашнем стадионе (0:0).
Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои высказался о возможном ответном матче с Россией.
Фото: РФС