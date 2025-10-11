Пономарев — о матче России с Ираном: выдающейся эту игру я бы не назвал, сыграли на четыре с минусом

«Выиграли по делу, 2:1 — это хороший счёт. Играли неплохо: и мяч держался, и середину поля быстро проходили, и рывки по флангам были. Борьба хорошая была, «физика» у наших ребят понравилась. Что касается момента, когда нам забили мяч с прострела с правого фланга, то это не годится для нашей команды. Там была какая-то неразбериха, зоны почему-то были открыты.
В общем, выдающейся эту игру я бы не назвал, но неплохо, на четыре с минусом», — заявил Пономарев «Матч ТВ».
Вчера, 10 октября, сборная России выиграла у Ирана в товарищеском матче – 2:1. Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков забили за российскую команду, а единственный гол Ирана забил Амирхоссеин Хоссейнизаде.
Во вторник, 14 октября, сборная Валерия Карпина сыграет с Боливией. Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Напоминаем, что с февраля 2022 года сборная России и российские клубы не участвуют в международных соревнованиях.
Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев оценил победу сборной России над сборной Ирана.
Фото: РФС