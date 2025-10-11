Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
14:00
УфаНе начат
Арсенал Тула
14:30
ТорпедоНе начат
Спартак Кострома
15:00
КАМАЗНе начат
Волга Ул
16:00
ЕнисейНе начат
Нефтехимик
17:00
ЧайкаНе начат
Шинник
17:00
ФакелНе начат
Родина
19:00
СКА-ХабаровскНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
16:00
АндорраНе начат
Норвегия
19:00
ИзраильНе начат
Венгрия
19:00
АрменияНе начат
Болгария
21:45
ТурцияНе начат
Эстония
21:45
ИталияНе начат
Сербия
21:45
АлбанияНе начат
Испания
21:45
ГрузияНе начат
Португалия
21:45
ИрландияНе начат

Пономарев — о матче России с Ираном: выдающейся эту игру я бы не назвал, сыграли на четыре с минусом

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев оценил победу сборной России над сборной Ирана.
Фото: РФС
«Выиграли по делу, 2:1 — это хороший счёт. Играли неплохо: и мяч держался, и середину поля быстро проходили, и рывки по флангам были. Борьба хорошая была, «физика» у наших ребят понравилась. Что касается момента, когда нам забили мяч с прострела с правого фланга, то это не годится для нашей команды. Там была какая-то неразбериха, зоны почему-то были открыты.

В общем, выдающейся эту игру я бы не назвал, но неплохо, на четыре с минусом», — заявил Пономарев «Матч ТВ».

Вчера, 10 октября, сборная России выиграла у Ирана в товарищеском матче – 2:1. Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков забили за российскую команду, а единственный гол Ирана забил Амирхоссеин Хоссейнизаде.

Во вторник, 14 октября, сборная Валерия Карпина сыграет с Боливией. Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Напоминаем, что с февраля 2022 года сборная России и российские клубы не участвуют в международных соревнованиях.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится