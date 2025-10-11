Радимов назвал худшего игрока в матче сборной России против Ирана

«Кто был самым слабы звеном команды? Объективно, Мелехин сыграл очень плохо, несмотря на то, что получил травму и героическими усилиями выиграл в опережении. Но ошибок было слишком много. Игрок сборной не может позволять себе столько неточностей», — заявил Радимов «Матч ТВ».
Вчера, 10 октября, сборная России выиграла у Ирана в товарищеском матче – 2:1. Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков забили за российскую команду, а единственный гол Ирана забил Амирхоссеин Хоссейнизаде.
Для Виктора Мелехина это был третий матч в сборной России. В настоящее время он выступает за «Ростов». В текущем сезоне он провел 14 матчей о всех турнирах, в которых забил 1 гол. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Текущая рыночная стоимость 21-летнего защитника составляет 3 миллиона евро по версии Transfermarkt.
Во вторник, 14 октября, сборная Валерия Карпина сыграет с Боливией. Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Напоминаем, что с февраля 2022 года сборная России и российские клубы не участвуют в международных соревнованиях.
Фото: РФС