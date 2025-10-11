Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
14:00
УфаНе начат
Арсенал Тула
14:30
ТорпедоНе начат
Спартак Кострома
15:00
КАМАЗНе начат
Волга Ул
16:00
ЕнисейНе начат
Нефтехимик
17:00
ЧайкаНе начат
Шинник
17:00
ФакелНе начат
Родина
19:00
СКА-ХабаровскНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
16:00
АндорраНе начат
Норвегия
19:00
ИзраильНе начат
Венгрия
19:00
АрменияНе начат
Болгария
21:45
ТурцияНе начат
Эстония
21:45
ИталияНе начат
Сербия
21:45
АлбанияНе начат
Испания
21:45
ГрузияНе начат
Португалия
21:45
ИрландияНе начат

Радимов назвал худшего игрока в матче сборной России против Ирана

Экс-полузащитник сборной России Владислав Радимов прокомментировал выступление национальной команды в товарищеской игре с Ираном.
Фото: РФС
«Кто был самым слабы звеном команды? Объективно, Мелехин сыграл очень плохо, несмотря на то, что получил травму и героическими усилиями выиграл в опережении. Но ошибок было слишком много. Игрок сборной не может позволять себе столько неточностей», — заявил Радимов «Матч ТВ».

Вчера, 10 октября, сборная России выиграла у Ирана в товарищеском матче – 2:1. Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков забили за российскую команду, а единственный гол Ирана забил Амирхоссеин Хоссейнизаде.

Для Виктора Мелехина это был третий матч в сборной России. В настоящее время он выступает за «Ростов». В текущем сезоне он провел 14 матчей о всех турнирах, в которых забил 1 гол. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Текущая рыночная стоимость 21-летнего защитника составляет 3 миллиона евро по версии Transfermarkt.

Во вторник, 14 октября, сборная Валерия Карпина сыграет с Боливией. Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Напоминаем, что с февраля 2022 года сборная России и российские клубы не участвуют в международных соревнованиях.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится