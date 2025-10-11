Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
14:00
УфаНе начат
Арсенал Тула
14:30
ТорпедоНе начат
Спартак Кострома
15:00
КАМАЗНе начат
Волга Ул
16:00
ЕнисейНе начат
Нефтехимик
17:00
ЧайкаНе начат
Шинник
17:00
ФакелНе начат
Родина
19:00
СКА-ХабаровскНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
16:00
АндорраНе начат
Норвегия
19:00
ИзраильНе начат
Венгрия
19:00
АрменияНе начат
Болгария
21:45
ТурцияНе начат
Эстония
21:45
ИталияНе начат
Сербия
21:45
АлбанияНе начат
Испания
21:45
ГрузияНе начат
Португалия
21:45
ИрландияНе начат

РФС планирует провести четыре товарищеских матча сборной России в 2026 году

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что в следующем году национальная команда проведет четыре игры, а затем сможет вернуться к участию в официальных турнирах.
Фото: РФС
«Пока хотим провести в следующем году четыре матча. А дальше выступать в официальных соревнованиях. Я же понимаю, что с вероятностью 99 процентов до чемпионата мира мы нигде официально не играем, Поэтому по четырем матчам мы конкретные переговоры ведем. Да, у нас есть наработки по дальнейшим играм, но пока нет же ни у кого календаря», — заявил Митрофанов ТАСС.

Во вторник, 14 октября, сборная Валерия Карпина сыграет с Боливией. Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве.

Напомним, российские сборные и клубы отстранены от международных турниров под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года на фоне событий в Украине.

