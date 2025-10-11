РФС планирует провести четыре товарищеских матча сборной России в 2026 году

«Пока хотим провести в следующем году четыре матча. А дальше выступать в официальных соревнованиях. Я же понимаю, что с вероятностью 99 процентов до чемпионата мира мы нигде официально не играем, Поэтому по четырем матчам мы конкретные переговоры ведем. Да, у нас есть наработки по дальнейшим играм, но пока нет же ни у кого календаря», — заявил Митрофанов ТАСС.
Во вторник, 14 октября, сборная Валерия Карпина сыграет с Боливией. Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве.
Напомним, российские сборные и клубы отстранены от международных турниров под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года на фоне событий в Украине.
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что в следующем году национальная команда проведет четыре игры, а затем сможет вернуться к участию в официальных турнирах.
Фото: РФС