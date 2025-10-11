"В сборной нет разделения по клубам. Мы - одна команда, неважно, кто забивает. Главное - победа", - сказал Батраков в интервью пресс-службе сборной России.
Вчера, 10 октября, сборная России выиграла у Ирана в товарищеском матче – 2:1. Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков забили за российскую команду, а единственный мяч в составе Ирана забил Амирхоссеин Хоссейнизаде.
Алексей Батраков провёл восемь матчей за национальную команду, отличился тремя забитыми голами и отдал три голевые передачи. Также в этом сезоне РПЛ полузащитник забил девять голов в составе "Локомтива" и располагается на первом месте в гонке бомбардиров.
Во вторник, 14 октября подопечные Валерия Карпина в Москве на стадионе "ВТБ Арена" примут сборную Боливии.
Батраков - о голах игроков "Локомотива" за сборную: у нас нет разделения по клубам
Полузащитник сборной России и московского "Локомотива" Алексей Батраков прокомментировал победу над Ираном (2:1).
Фото: официальный сайт РФС