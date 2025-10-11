Матчи Скрыть

Первая лига

Арсенал Тула
0 - 1 0 1
Торпедо1 тайм
Спартак Кострома
0 - 1 0 1
КАМАЗ1 тайм
Сокол
0 - 1 0 1
Уфа1 тайм
Волга Ул
16:00
ЕнисейНе начат
Нефтехимик
17:00
ЧайкаНе начат
Шинник
17:00
ФакелНе начат
Родина
19:00
СКА-ХабаровскНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
16:00
АндорраНе начат
Норвегия
19:00
ИзраильНе начат
Венгрия
19:00
АрменияНе начат
Болгария
21:45
ТурцияНе начат
Эстония
21:45
ИталияНе начат
Сербия
21:45
АлбанияНе начат
Испания
21:45
ГрузияНе начат
Португалия
21:45
ИрландияНе начат

Батраков - о голах игроков "Локомотива" за сборную: у нас нет разделения по клубам

Полузащитник сборной России и московского "Локомотива" Алексей Батраков прокомментировал победу над Ираном (2:1).
Фото: официальный сайт РФС
"В сборной нет разделения по клубам. Мы - одна команда, неважно, кто забивает. Главное - победа", - сказал Батраков в интервью пресс-службе сборной России.

Вчера, 10 октября, сборная России выиграла у Ирана в товарищеском матче – 2:1. Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков забили за российскую команду, а единственный мяч в составе Ирана забил Амирхоссеин Хоссейнизаде.

Алексей Батраков провёл восемь матчей за национальную команду, отличился тремя забитыми голами и отдал три голевые передачи. Также в этом сезоне РПЛ полузащитник забил девять голов в составе "Локомтива" и располагается на первом месте в гонке бомбардиров.

Во вторник, 14 октября подопечные Валерия Карпина в Москве на стадионе "ВТБ Арена" примут сборную Боливии.

