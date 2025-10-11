"Когда Валерий Георгиевич объявил, что он уходит, для меня это был сон. Я не мог понять и поверить в происходящее. Не было никаких предпосылок, намёков даже не было. Вообще ничего. Чувствовал, вернее, видел ещё раньше, что он устал. Но думал, что сейчас сборы прошли, всё утрясётся как-то", - сказал Онопко в интервью "Советскому спорту".
Валерий Карпин покинул должность главного тренера "Ростова" в феврале 2025 года. Он остался наставником сборной России. а в июне возглавил московское "Динамо".
В настоящий момент ростовчан тренирует испанский специалист Джонатан Альба, ранее работавший в тренерском штабе в должности главного аналитика.
После 11 сыгранных туров "Ростов" располагается на 10 месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 13 очков, а "Динамо" занимает восьмую строчку с 15 баллами.
Тренер "Ростова" - об уходе Карпина из клуба: не мог поверить в происходящее
Тренер "Ростова" Виктор Онопко поделился впечатлениями во время ухода Валерия Карпина из команды.
Фото: ФК "Ростов"