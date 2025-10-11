Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал Тула
0 - 1 0 1
Торпедо1 тайм
Спартак Кострома
0 - 1 0 1
КАМАЗ1 тайм
Сокол
0 - 1 0 1
Уфа1 тайм
Волга Ул
16:00
ЕнисейНе начат
Нефтехимик
17:00
ЧайкаНе начат
Шинник
17:00
ФакелНе начат
Родина
19:00
СКА-ХабаровскНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
16:00
АндорраНе начат
Норвегия
19:00
ИзраильНе начат
Венгрия
19:00
АрменияНе начат
Болгария
21:45
ТурцияНе начат
Эстония
21:45
ИталияНе начат
Сербия
21:45
АлбанияНе начат
Испания
21:45
ГрузияНе начат
Португалия
21:45
ИрландияНе начат

Тренер "Ростова" - об уходе Карпина из клуба: не мог поверить в происходящее

Тренер "Ростова" Виктор Онопко поделился впечатлениями во время ухода Валерия Карпина из команды.
Фото: ФК "Ростов"
"Когда Валерий Георгиевич объявил, что он уходит, для меня это был сон. Я не мог понять и поверить в происходящее. Не было никаких предпосылок, намёков даже не было. Вообще ничего. Чувствовал, вернее, видел ещё раньше, что он устал. Но думал, что сейчас сборы прошли, всё утрясётся как-то", - сказал Онопко в интервью "Советскому спорту".

Валерий Карпин покинул должность главного тренера "Ростова" в феврале 2025 года. Он остался наставником сборной России. а в июне возглавил московское "Динамо".

В настоящий момент ростовчан тренирует испанский специалист Джонатан Альба, ранее работавший в тренерском штабе в должности главного аналитика.

После 11 сыгранных туров "Ростов" располагается на 10 месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 13 очков, а "Динамо" занимает восьмую строчку с 15 баллами.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится