"В сборной Ирана мог бы выделить Мехди Тареми и Мохаммада Мохеби. Мохеби очень сильный физически, очень быстрый, техничный, против него тяжело играть. Тареми - тоже футболист с хорошим набором качеств", - сказал Вахания в интервью "РИА Новости Спорт".
В пятницу, 10 октября национальная команда России в товарищеском матче победила сборную Ирана со счётом 2:1. Встреча проходила в Волгограде. Голами в составе хозяев отметились Дмитрий Воробьёв и Алексей Батраков, а у гостей отличился Амирхоссейн Хоссейнзаде.
Илья Вахания провёл на поле 89 минут и не отметился результативными действиями. Всего за сборную России защитник принял участие в шести матчах, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
Следующую встречу команда Валерия Карпина проведёт в Москве на "ВТБ Арене" против Боливии. Игра пройдёт во вторник, 14 октября.
Защитник сборной России выделил двух игроков Ирана
Фото: официальный сайт РФС