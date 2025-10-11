Матчи Скрыть

Мелёхин - об ударе шипами по голове: повезло, что не так сильно пострадал

Защитник сборной России и "Ростова" Виктор Мелёхин прокомментировал травму, полученную в игре против Ирана (2:1).
Фото: официальный сайт РФС
"Более-менее чувствую себя. Соперник попал прямой ногой мне по уху. Считаю, что всё обошлось хорошо. Повезло, что не так сильно пострадал. Думаю, что смогу ещё сыграть против Боливии", - сказал Мелёхин в интервью "СЭ".

Вчера, 10 октября, сборная России обыграла Иран в товарищеском матче со счётом 2:1. Голами в составе хозяев отметились Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков, а у гостей единственный гол забил Амирхоссеин Хоссейнизаде. На 83-й минуте матча иранец Алиреза Джаханбахш получил жёлтую карточку за удар прямой ногой в голову защитнику россиян Виктору Мелёхину.

Следующий матч российская сборная проведёт во вторник, 14 октября против Боливии. Игра пройдет на "ВТБ Арене" в Москве. Напоминаем, что с февраля 2022 года сборная России и российские клубы не участвуют в международных соревнованиях.

