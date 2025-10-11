Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал Тула
2 - 2 2 2
ТорпедоЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
КАМАЗЗавершен
Сокол
2 - 2 2 2
УфаЗавершен
Волга Ул
2 - 4 2 4
ЕнисейЗавершен
Нефтехимик
2 - 2 2 2
Чайка2 тайм
Шинник
0 - 1 0 1
Факел2 тайм
Родина
19:00
СКА-ХабаровскНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
2 - 2 2 2
АндорраЗавершен
Норвегия
19:00
ИзраильНе начат
Венгрия
19:00
АрменияНе начат
Болгария
21:45
ТурцияНе начат
Эстония
21:45
ИталияНе начат
Сербия
21:45
АлбанияНе начат
Испания
21:45
ГрузияНе начат
Португалия
21:45
ИрландияНе начат

Кисляк ответил на вопрос, наденет ли ещё раз красно-белую футболку

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, наденет ли он красно-белую форму в своей карьере.
Фото: ПФК ЦСКА
"Надену ли красно-белую футболку ещё раз? Почему нет? Много таких футболок есть в жизни. В Европе, конечно! Мне нравится "Монако". Это первое, что приходит на ум", - передаёт слова Кисляка "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась детская фотография Матвея Кисляка в форме "Спартака". Он сообщил, что это его первая секция в Старом Осколе, и она называлась СДЮСШОР "Спартак".

Полузащитник является воспитанником ЦСКА. В текущем сезоне хавбек принял участие в 16 матчах во всех турнирах, отметился тремя забитыми мячами и отдал четыре голевые передачи.

На данный момент команда Фабио Челестини лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками.

Следующий матч "армейцы" проведут на выезде против "Локомотива". Игра пройдёт в субботу, 18 октября.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится