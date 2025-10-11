Кисляк ответил на вопрос, наденет ли ещё раз красно-белую футболку

"Надену ли красно-белую футболку ещё раз? Почему нет? Много таких футболок есть в жизни. В Европе, конечно! Мне нравится "Монако". Это первое, что приходит на ум", - передаёт слова Кисляка "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась детская фотография Матвея Кисляка в форме "Спартака". Он сообщил, что это его первая секция в Старом Осколе, и она называлась СДЮСШОР "Спартак".
Полузащитник является воспитанником ЦСКА. В текущем сезоне хавбек принял участие в 16 матчах во всех турнирах, отметился тремя забитыми мячами и отдал четыре голевые передачи.
На данный момент команда Фабио Челестини лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками.
Следующий матч "армейцы" проведут на выезде против "Локомотива". Игра пройдёт в субботу, 18 октября.
