Арсенал Тула
2 - 2 2 2
ТорпедоЗавершен
Сокол
2 - 2 2 2
УфаЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
КАМАЗЗавершен
Волга Ул
2 - 4 2 4
ЕнисейЗавершен
Нефтехимик
2 - 2 2 2
Чайка2 тайм
Шинник
0 - 1 0 1
Факел2 тайм
Родина
19:00
СКА-ХабаровскНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
2 - 2 2 2
АндорраЗавершен
Норвегия
19:00
ИзраильНе начат
Венгрия
19:00
АрменияНе начат
Болгария
21:45
ТурцияНе начат
Эстония
21:45
ИталияНе начат
Сербия
21:45
АлбанияНе начат
Испания
21:45
ГрузияНе начат
Португалия
21:45
ИрландияНе начат

Глушаков: в будущем вижу себя тренером или менеджером

Экс-игрок "Спартака" Денис Глушаков рассказал, чем намерен заниматься после завершения карьеры.
Фото: ФК "Спартак"
"У меня есть лицензия. Но мне кажется, что я еще не убил в себе футболиста. Мне кажется, нужно начать тренировать детей или побыть с опытными тренерами в одной команде, чтобы набраться опыта. Тренировать "Спартак" или "Локомотив" я еще не созрел. В будущем я себя вижу тренером или менеджером", - цитирует Глушакова "СЭ".

Сегодня, 11 октября, состоится прощальный матч Дениса Глушакова - ранее полузащитник объявил о завершении карьеры профессионального футболиста.

Денис Глушаков выступал за московские "Спартак" и "Локомотив", подмосковные "Химки", грозненский "Ахмат", "Пари НН", армянский "Урарту" и костромской "Спартак". Всего полузащитник провел в Российской Премьер-Лиге 381 матч и записал на свой счет 60 забитых мячей и 24 голевые передачи. Футболист сыграл в 57 встречах за национальную команду России и забил 5 голов. В январе текущего года Глушакову исполнилось 38 лет.

Денис Глушаков становился чемпионом России в составе столичного "Спартака" и завоевывал Суперкубок России в составе красно-белых.

