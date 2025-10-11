"У меня есть лицензия. Но мне кажется, что я еще не убил в себе футболиста. Мне кажется, нужно начать тренировать детей или побыть с опытными тренерами в одной команде, чтобы набраться опыта. Тренировать "Спартак" или "Локомотив" я еще не созрел. В будущем я себя вижу тренером или менеджером", - цитирует Глушакова "СЭ".
Сегодня, 11 октября, состоится прощальный матч Дениса Глушакова - ранее полузащитник объявил о завершении карьеры профессионального футболиста.
Денис Глушаков выступал за московские "Спартак" и "Локомотив", подмосковные "Химки", грозненский "Ахмат", "Пари НН", армянский "Урарту" и костромской "Спартак". Всего полузащитник провел в Российской Премьер-Лиге 381 матч и записал на свой счет 60 забитых мячей и 24 голевые передачи. Футболист сыграл в 57 встречах за национальную команду России и забил 5 голов. В январе текущего года Глушакову исполнилось 38 лет.
Денис Глушаков становился чемпионом России в составе столичного "Спартака" и завоевывал Суперкубок России в составе красно-белых.
Глушаков: в будущем вижу себя тренером или менеджером
Экс-игрок "Спартака" Денис Глушаков рассказал, чем намерен заниматься после завершения карьеры.
Фото: ФК "Спартак"