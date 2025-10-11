Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал Тула
2 - 2 2 2
ТорпедоЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
КАМАЗЗавершен
Сокол
2 - 2 2 2
УфаЗавершен
Волга Ул
2 - 4 2 4
ЕнисейЗавершен
Нефтехимик
2 - 3 2 3
Чайка2 тайм
Шинник
0 - 1 0 1
Факел2 тайм
Родина
19:00
СКА-ХабаровскНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
2 - 2 2 2
АндорраЗавершен
Норвегия
19:00
ИзраильНе начат
Венгрия
19:00
АрменияНе начат
Болгария
21:45
ТурцияНе начат
Эстония
21:45
ИталияНе начат
Сербия
21:45
АлбанияНе начат
Испания
21:45
ГрузияНе начат
Португалия
21:45
ИрландияНе начат

Кисляк: Челестини не требует от ЦСКА стать чемпионом РПЛ

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал о целях команды, которые ставит Фабио Челестини перед футболистами.
— Николич говорил, что его устроит только чемпионство ЦСКА в сезоне-2025/2026. От Челестини сейчас есть такой же посыл?

— Нет такого контекста, что мы должны и обязаны стать чемпионами. Но понятное дело, что все ребята это держат в голове и играют ради этого. Каждая команда стремится на вершину, это нормально. Мы просто работаем для того, чтобы посмотреть в июне, на каком мы будем месте, - цитирует Кисляка "РБ Спорт".

Летом текущего года Марко Николич покинул пост главного тренера ЦСКА и занял аналогичную должность в греческом АЕКе. Место сербского специалиста занял Фабио Челестини, который ранее работал в ряде швейцарских клубов. По итогам прошлого сезона "армейцы" стали бронзовыми призерами чемпионата России и обладателями Кубка страны, а в начале сезона-2025/2026 завоевали Суперкубок России.

После 11 сыгранных туров команда Фабио Челестини лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 24 набранными очками в своем активе. Действующим чемпионом России является "Краснодар".

