Кисляк: Челестини не требует от ЦСКА стать чемпионом РПЛ

— Николич говорил, что его устроит только чемпионство ЦСКА в сезоне-2025/2026. От Челестини сейчас есть такой же посыл?
— Нет такого контекста, что мы должны и обязаны стать чемпионами. Но понятное дело, что все ребята это держат в голове и играют ради этого. Каждая команда стремится на вершину, это нормально. Мы просто работаем для того, чтобы посмотреть в июне, на каком мы будем месте, - цитирует Кисляка "РБ Спорт".
Летом текущего года Марко Николич покинул пост главного тренера ЦСКА и занял аналогичную должность в греческом АЕКе. Место сербского специалиста занял Фабио Челестини, который ранее работал в ряде швейцарских клубов. По итогам прошлого сезона "армейцы" стали бронзовыми призерами чемпионата России и обладателями Кубка страны, а в начале сезона-2025/2026 завоевали Суперкубок России.
После 11 сыгранных туров команда Фабио Челестини лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 24 набранными очками в своем активе. Действующим чемпионом России является "Краснодар".
Фото: ПФК ЦСКА