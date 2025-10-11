"Есть вера в участие в отборе на Евро-2028". В РФС высказались о возвращении России на международную арену

"Вопрос с допуском России не обсуждался на встрече представителей федераций-членов УЕФА. Мы же исходим в том числе из внешнеполитической обстановки. Она постоянно меняется. Надежда сохраняется.
УЕФА говорит, что мы готовы [допустить], но на нас давят. Хотелось бы, чтобы что-то сдвинулось, чтобы на УЕФА не давили. Конечно, вера в участие в отборе на Евро-2028 года сохраняется. Мы не должны терять надежду", - цитирует Митрофанова ТАСС.
Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. Вчера, 10 октября, национальная команда России одержала победу над сборной Ирана в товарищеском матче со счетом 2:1, встреча проходила в Волгограде. Во вторник, 14 октября, команда Валерия Карпина сыграет с Боливией в Москве.
Ранее сообщалось, что сборная России может получить wild card на чемпионат мира 2026 года, если национальную команду вернут на международную арену. Напомним, что чемпионат мира 2026 года состоится в США, Мексике и Канаде.
Фото: РФС