Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал Тула
2 - 2 2 2
ТорпедоЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
КАМАЗЗавершен
Сокол
2 - 2 2 2
УфаЗавершен
Волга Ул
2 - 4 2 4
ЕнисейЗавершен
Нефтехимик
2 - 3 2 3
Чайка2 тайм
Шинник
0 - 1 0 1
Факел2 тайм
Родина
19:00
СКА-ХабаровскНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
2 - 2 2 2
АндорраЗавершен
Норвегия
19:00
ИзраильНе начат
Венгрия
19:00
АрменияНе начат
Болгария
21:45
ТурцияНе начат
Эстония
21:45
ИталияНе начат
Сербия
21:45
АлбанияНе начат
Испания
21:45
ГрузияНе начат
Португалия
21:45
ИрландияНе начат

"Есть вера в участие в отборе на Евро-2028". В РФС высказались о возвращении России на международную арену

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о возможном возвращении сборной России на международную арену.
Фото: РФС
"Вопрос с допуском России не обсуждался на встрече представителей федераций-членов УЕФА. Мы же исходим в том числе из внешнеполитической обстановки. Она постоянно меняется. Надежда сохраняется.

УЕФА говорит, что мы готовы [допустить], но на нас давят. Хотелось бы, чтобы что-то сдвинулось, чтобы на УЕФА не давили. Конечно, вера в участие в отборе на Евро-2028 года сохраняется. Мы не должны терять надежду", - цитирует Митрофанова ТАСС.

Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. Вчера, 10 октября, национальная команда России одержала победу над сборной Ирана в товарищеском матче со счетом 2:1, встреча проходила в Волгограде. Во вторник, 14 октября, команда Валерия Карпина сыграет с Боливией в Москве.

Ранее сообщалось, что сборная России может получить wild card на чемпионат мира 2026 года, если национальную команду вернут на международную арену. Напомним, что чемпионат мира 2026 года состоится в США, Мексике и Канаде.

