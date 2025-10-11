Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал Тула
2 - 2 2 2
ТорпедоЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
КАМАЗЗавершен
Сокол
2 - 2 2 2
УфаЗавершен
Волга Ул
2 - 4 2 4
ЕнисейЗавершен
Нефтехимик
2 - 3 2 3
ЧайкаЗавершен
Шинник
0 - 1 0 1
ФакелЗавершен
Родина
2 - 0 2 0
СКА-ХабаровскЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
2 - 2 2 2
АндорраЗавершен
Норвегия
5 - 0 5 0
ИзраильЗавершен
Венгрия
2 - 0 2 0
АрменияЗавершен
Болгария
0 - 0 0 0
Турция1 тайм
Эстония
0 - 0 0 0
Италия1 тайм
Сербия
0 - 0 0 0
Албания1 тайм
Испания
0 - 0 0 0
Грузия1 тайм
Португалия
0 - 0 0 0
Ирландия1 тайм

Пономарев: какая Кисляку сейчас заграница? Скончается он там, как Чалов

Экс-игрок сборной СССР Владимир Пономарев высказался о возможном переходе полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка в европейский клуб.
Фото: ПФК ЦСКА
"Кисляк пока не того уровня футболист. Если он не будет над собой работать, то он погибнет, как футболист высокого уровня. Ни в коем случае его сейчас нельзя возвышать. Какая ему сейчас заграница? Скончается он там, как это с Чаловым произошло", - приводит слова Пономарева "Советский спорт".

В нынешнем сезоне Матвей Кисляк вышел на поле в 17 встречах в составе ЦСКА и отметился 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего полузащитника в 16 миллионов евро, контракт россиянина с клубом рассчитан до лета 2029 года.

На счету Матвея Кисляка 5 матчей в составе сборной России и 1 забитый гол. Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что к Матвею Кисляку проявляли интерес несколько турецких клубов.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится