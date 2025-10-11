"Кисляк пока не того уровня футболист. Если он не будет над собой работать, то он погибнет, как футболист высокого уровня. Ни в коем случае его сейчас нельзя возвышать. Какая ему сейчас заграница? Скончается он там, как это с Чаловым произошло", - приводит слова Пономарева "Советский спорт".
В нынешнем сезоне Матвей Кисляк вышел на поле в 17 встречах в составе ЦСКА и отметился 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего полузащитника в 16 миллионов евро, контракт россиянина с клубом рассчитан до лета 2029 года.
На счету Матвея Кисляка 5 матчей в составе сборной России и 1 забитый гол. Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что к Матвею Кисляку проявляли интерес несколько турецких клубов.
Пономарев: какая Кисляку сейчас заграница? Скончается он там, как Чалов
Экс-игрок сборной СССР Владимир Пономарев высказался о возможном переходе полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка в европейский клуб.
Фото: ПФК ЦСКА