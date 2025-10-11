Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал Тула
2 - 2 2 2
ТорпедоЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
КАМАЗЗавершен
Сокол
2 - 2 2 2
УфаЗавершен
Волга Ул
2 - 4 2 4
ЕнисейЗавершен
Нефтехимик
2 - 3 2 3
ЧайкаЗавершен
Шинник
0 - 1 0 1
ФакелЗавершен
Родина
2 - 0 2 0
СКА-ХабаровскЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
2 - 2 2 2
АндорраЗавершен
Норвегия
5 - 0 5 0
ИзраильЗавершен
Венгрия
2 - 0 2 0
АрменияЗавершен
Болгария
0 - 0 0 0
Турция1 тайм
Эстония
0 - 0 0 0
Италия1 тайм
Сербия
0 - 0 0 0
Албания1 тайм
Испания
0 - 0 0 0
Грузия1 тайм
Португалия
0 - 0 0 0
Ирландия1 тайм

Бывший тренер сборной России: Станкович заслуживает, чтобы его поменяли

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о возможной отставке Деяна Станковича с поста главного тренера "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
"Станкович заслуживает, чтобы его поменяли. Заслуживает в плане его поведения. Оно мне не нравится. Его поведение расхолаживает игроков, не даёт команде мотивироваться. Поэтому всё может произойти. После замены генерального директора в "Спартаке" можно подумать, что люди там начинают прозревать насчёт сути своих обязанностей", - цитирует Игнатьева "Советский спорт".

Деян Станкович был назначен на пост главного тренера московского "Спартака" летом 2024 года - по итогам прошлого сезона красно-белые заняли 4 место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 57 очков в 30 встречах.

После 11 сыгранных туров в текущем сезоне столичный клуб занимает 6 место в турнирной таблице РПЛ с 18 набранными очками в своем активе. Ранее сообщалось, что Деян Станкович может быть отправлен в отставку с поста главного тренера, его место может занять Владимир Ивич, который ранее работал в "Краснодаре". Контракт Станковича с красно-белыми рассчитан до лета 2027 года.

На данный момент сербский специалист отстранен от соревнований под эгидой РФС до 19 октября 2025 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 10
  • Нравится
  • -4
  • Не нравится