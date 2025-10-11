Бывший тренер сборной России: Станкович заслуживает, чтобы его поменяли

"Станкович заслуживает, чтобы его поменяли. Заслуживает в плане его поведения. Оно мне не нравится. Его поведение расхолаживает игроков, не даёт команде мотивироваться. Поэтому всё может произойти. После замены генерального директора в "Спартаке" можно подумать, что люди там начинают прозревать насчёт сути своих обязанностей", - цитирует Игнатьева "Советский спорт".
Деян Станкович был назначен на пост главного тренера московского "Спартака" летом 2024 года - по итогам прошлого сезона красно-белые заняли 4 место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 57 очков в 30 встречах.
После 11 сыгранных туров в текущем сезоне столичный клуб занимает 6 место в турнирной таблице РПЛ с 18 набранными очками в своем активе. Ранее сообщалось, что Деян Станкович может быть отправлен в отставку с поста главного тренера, его место может занять Владимир Ивич, который ранее работал в "Краснодаре". Контракт Станковича с красно-белыми рассчитан до лета 2027 года.
На данный момент сербский специалист отстранен от соревнований под эгидой РФС до 19 октября 2025 года.
Фото: ФК "Спартак"