"Я слежу за "Локомотивом", и мне очень нравится Батраков! Мне нравится, как он двигается, какое у него рвение и желание. Алексей должен уезжать в Европу. Когда? Не знаю. Это должны решать его агенты", - сказал Плющенко в интервью "Совспорту".
В текущем сезоне 20-летний Алексей Батраков сыграл за московский "Локомотив" 15 матчей, забил 11 голов и отдал 3 голевые передачи. Всего за основную команду "железнодорожников" атакующий полузащитник провел 58 игр и сделал 40 результативных действий (27 голов и 13 голевых передач).
Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2029 года.
Плющенко посоветовал Батракову уехать в Европу
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал игру полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"