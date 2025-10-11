Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал Тула
2 - 2 2 2
ТорпедоЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
КАМАЗЗавершен
Сокол
2 - 2 2 2
УфаЗавершен
Волга Ул
2 - 4 2 4
ЕнисейЗавершен
Нефтехимик
2 - 3 2 3
ЧайкаЗавершен
Шинник
0 - 1 0 1
ФакелЗавершен
Родина
2 - 0 2 0
СКА-ХабаровскЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
2 - 2 2 2
АндорраЗавершен
Норвегия
5 - 0 5 0
ИзраильЗавершен
Венгрия
2 - 0 2 0
АрменияЗавершен
Болгария
0 - 0 0 0
Турция1 тайм
Эстония
0 - 0 0 0
Италия1 тайм
Сербия
0 - 0 0 0
Албания1 тайм
Испания
0 - 0 0 0
Грузия1 тайм
Португалия
0 - 0 0 0
Ирландия1 тайм

Плющенко посоветовал Батракову уехать в Европу

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал игру полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"
"Я слежу за "Локомотивом", и мне очень нравится Батраков! Мне нравится, как он двигается, какое у него рвение и желание. Алексей должен уезжать в Европу. Когда? Не знаю. Это должны решать его агенты", - сказал Плющенко в интервью "Совспорту".

В текущем сезоне 20-летний Алексей Батраков сыграл за московский "Локомотив" 15 матчей, забил 11 голов и отдал 3 голевые передачи. Всего за основную команду "железнодорожников" атакующий полузащитник провел 58 игр и сделал 40 результативных действий (27 голов и 13 голевых передач).

Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2029 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится