Сафонов рассказал, кто может стать новым тренером "Спартака"

Футбольный агент Алексей Сафонов высказал мнение, кто способен возглавить московский "Спартак" в случае ухода Деяна Станковича.
Фото: "Чемпионат"
"Верю, что Ивич может возглавить "Спартак". Нет никаких проблем его подписать. Думаю, ему здесь работать более комфортно, чем сейчас в ОАЭ. Он знает чемпионат России. У него есть дисциплина в команде, у него нет любимчиков. "Спартаку" как раз не хватает жёсткой руки, чтобы футболисты выполняли игровое задание. Сейчас бывает, что кто-то не добегает, не открывается, есть какие-то обиды и недовольства", - сказал Сафонов в интервью "Совспорту".

В текущем сезоне Владимир Ивич возглавляет "Аль-Айн" из ОАЭ. После 5-ти туров команда идет на 1-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. Контракт тренера с клубом истекает в конце июня 2026 года.

На данный момент "Спартак" находится на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 18-ю очками. Под руководством Деяна Станковича в этом сезоне красно-белые провели 16 матчей, одержали 8 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений.

Сербский тренер возглавил "Спартак" в начале июня 2024 года. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

