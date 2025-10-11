"Верю, что Ивич может возглавить "Спартак". Нет никаких проблем его подписать. Думаю, ему здесь работать более комфортно, чем сейчас в ОАЭ. Он знает чемпионат России. У него есть дисциплина в команде, у него нет любимчиков. "Спартаку" как раз не хватает жёсткой руки, чтобы футболисты выполняли игровое задание. Сейчас бывает, что кто-то не добегает, не открывается, есть какие-то обиды и недовольства", - сказал Сафонов в интервью "Совспорту".
В текущем сезоне Владимир Ивич возглавляет "Аль-Айн" из ОАЭ. После 5-ти туров команда идет на 1-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков. Контракт тренера с клубом истекает в конце июня 2026 года.
На данный момент "Спартак" находится на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 18-ю очками. Под руководством Деяна Станковича в этом сезоне красно-белые провели 16 матчей, одержали 8 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений.
Сербский тренер возглавил "Спартак" в начале июня 2024 года. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Сафонов рассказал, кто может стать новым тренером "Спартака"
Фото: "Чемпионат"