"Батраков лучший игрок российского чемпионата здесь и сейчас. Подтверждает свой уровень. Готов ли он по своему уровню к переходу в большой европейский клуб? Он на пути к тому, чтобы туда отправиться. Но надо еще поработать. И вообще тогда будет в полном порядке", - сказал Губерниев в интервью "Матч ТВ".
20-летний Алексей Батраков играет за основную команду "Локомотива" с начала 2024 года. Контракт с "железнодорожниками" подписан до конца июня 2029 года. Всего за команду атакующий полузащитник провел 58 игр, забил 27 голов и отдал 13 голевых передач.
Дебют Батракова за сборную России произошел 15 ноября 2024 года в матче против Брунея (11:0). Всего за национальную команду футболист провел 8 матчей и забил 3 гола.
Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 23 миллиона евро.
Губерниев: Батраков на пути, чтобы отправиться в Европу
Комментатор Дмитрий Губерниев оценил перспективы полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова попасть в большой европейский клуб.
Фото: ФК "Локомотив"