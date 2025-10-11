Матчи Скрыть

Арсенал Тула
2 - 2 2 2
ТорпедоЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
КАМАЗЗавершен
Сокол
2 - 2 2 2
УфаЗавершен
Волга Ул
2 - 4 2 4
ЕнисейЗавершен
Нефтехимик
2 - 3 2 3
ЧайкаЗавершен
Шинник
0 - 1 0 1
ФакелЗавершен
Родина
2 - 0 2 0
СКА-ХабаровскЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
2 - 2 2 2
АндорраЗавершен
Норвегия
5 - 0 5 0
ИзраильЗавершен
Венгрия
2 - 0 2 0
АрменияЗавершен
Болгария
0 - 0 0 0
Турция1 тайм
Эстония
0 - 0 0 0
Италия1 тайм
Сербия
0 - 0 0 0
Албания1 тайм
Испания
0 - 0 0 0
Грузия1 тайм
Португалия
0 - 0 0 0
Ирландия1 тайм

Губерниев: Батраков на пути, чтобы отправиться в Европу

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил перспективы полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова попасть в большой европейский клуб.
Фото: ФК "Локомотив"
"Батраков лучший игрок российского чемпионата здесь и сейчас. Подтверждает свой уровень. Готов ли он по своему уровню к переходу в большой европейский клуб? Он на пути к тому, чтобы туда отправиться. Но надо еще поработать. И вообще тогда будет в полном порядке", - сказал Губерниев в интервью "Матч ТВ".

20-летний Алексей Батраков играет за основную команду "Локомотива" с начала 2024 года. Контракт с "железнодорожниками" подписан до конца июня 2029 года. Всего за команду атакующий полузащитник провел 58 игр, забил 27 голов и отдал 13 голевых передач.

Дебют Батракова за сборную России произошел 15 ноября 2024 года в матче против Брунея (11:0). Всего за национальную команду футболист провел 8 матчей и забил 3 гола.

Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 23 миллиона евро.

