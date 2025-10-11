Матчи Скрыть

Первая лига

Арсенал Тула
2 - 2 2 2
ТорпедоЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
КАМАЗЗавершен
Сокол
2 - 2 2 2
УфаЗавершен
Волга Ул
2 - 4 2 4
ЕнисейЗавершен
Нефтехимик
2 - 3 2 3
ЧайкаЗавершен
Шинник
0 - 1 0 1
ФакелЗавершен
Родина
2 - 0 2 0
СКА-ХабаровскЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
2 - 2 2 2
АндорраЗавершен
Норвегия
5 - 0 5 0
ИзраильЗавершен
Венгрия
2 - 0 2 0
АрменияЗавершен
Болгария
1 - 6 1 6
ТурцияЗавершен
Эстония
1 - 3 1 3
ИталияЗавершен
Сербия
0 - 1 0 1
АлбанияЗавершен
Испания
2 - 0 2 0
ГрузияЗавершен
Португалия
1 - 0 1 0
ИрландияЗавершен

Сычев: главный конкурент "Локомотива" в РПЛ? Это он сам

Экс-нападающий "Локомотива" Дмитрий Сычев прокомментировал игру команды в этом сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"
"Очень сбалансированная команда. У "Локомотива" игра поставлена. Если бы они не растеряли очки в последних матчах против "Ростова", "Крыльев" и Махачкалы ("Динамо"), то вообще шли бы с большим запасом. Такая игра без поражений — всё эффект работы Галактионова. Главный конкурент "Локомотива" в РПЛ? Это он сам", - сказал Сычев в интервью "Совспорту".

В текущем сезоне московский "Локомотив" находится на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка. Сыграв 11 матчей, команда одержала 6 побед и 5 раз сыграла в ничью. "Железнодорожники" являются единственной командой в РПЛ, не потерпевшей ни одного поражения.

Михаил Галактионов возглавил "Локомотив" 13 ноября 2022 года. Контракт тренера действует до конца июня 2026 года. Под руководством российского специалиста команда провела 114 матчей и одержала 62 победы.

