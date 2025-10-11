"Очень сбалансированная команда. У "Локомотива" игра поставлена. Если бы они не растеряли очки в последних матчах против "Ростова", "Крыльев" и Махачкалы ("Динамо"), то вообще шли бы с большим запасом. Такая игра без поражений — всё эффект работы Галактионова. Главный конкурент "Локомотива" в РПЛ? Это он сам", - сказал Сычев в интервью "Совспорту".
В текущем сезоне московский "Локомотив" находится на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 23 очка. Сыграв 11 матчей, команда одержала 6 побед и 5 раз сыграла в ничью. "Железнодорожники" являются единственной командой в РПЛ, не потерпевшей ни одного поражения.
Михаил Галактионов возглавил "Локомотив" 13 ноября 2022 года. Контракт тренера действует до конца июня 2026 года. Под руководством российского специалиста команда провела 114 матчей и одержала 62 победы.
Сычев: главный конкурент "Локомотива" в РПЛ? Это он сам
Экс-нападающий "Локомотива" Дмитрий Сычев прокомментировал игру команды в этом сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"