Первая лига

Арсенал Тула
2 - 2 2 2
ТорпедоЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
КАМАЗЗавершен
Сокол
2 - 2 2 2
УфаЗавершен
Волга Ул
2 - 4 2 4
ЕнисейЗавершен
Нефтехимик
2 - 3 2 3
ЧайкаЗавершен
Шинник
0 - 1 0 1
ФакелЗавершен
Родина
2 - 0 2 0
СКА-ХабаровскЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Латвия
2 - 2 2 2
АндорраЗавершен
Норвегия
5 - 0 5 0
ИзраильЗавершен
Венгрия
2 - 0 2 0
АрменияЗавершен
Болгария
1 - 6 1 6
ТурцияЗавершен
Эстония
1 - 3 1 3
ИталияЗавершен
Сербия
0 - 1 0 1
АлбанияЗавершен
Испания
2 - 0 2 0
ГрузияЗавершен
Португалия
1 - 0 1 0
ИрландияЗавершен

Сычев прокомментировал возможное назначение Глушакова главным тренером "Иртыша"

Бывший нападающий сборной России и президент омского "Иртыша" Дмитрий Сычев обсудил вероятность назначения Дениса Глушакова главным тренером клуба.
Фото: ФК "Спартак"
"Посмотрим, лицензия у него есть (улыбается). Он уже часто бывал в Омске, ему там нравится. Но, ребят, это, конечно, в шутку было сказано. У нас есть главный тренер. Я думаю, Дениса Борисовича интересует уровень чуть повыше. У него огромный опыт и Юрий Павлович, и Олег Иванович Романцев сказали, что он может принести огромную пользу футболу, возглавляя большой клуб", - сказал Сычев в интервью Metaratings.

Сегодня, 11 октября, состоялся прощальный матч Дениса Глушакова. Ветераны "Локомотива" играли против команды звезд "Спартака". Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "железнодорожников". Голом отличился Динияр Билялетдинов.

На пресс-конференции после матча Глушаков заявил о планах начать тренерскую карьеру.

Омский "Иртыш" в сезоне-2025/2026 выступает во второй лиге в дивизионе А. После 13-ти туров клуб находится на 4-м месте в турнирной таблице, набрав 18 очков. Главным тренером команды является Владимир Щербак.

