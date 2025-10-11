Сычев прокомментировал возможное назначение Глушакова главным тренером "Иртыша"

"Посмотрим, лицензия у него есть (улыбается). Он уже часто бывал в Омске, ему там нравится. Но, ребят, это, конечно, в шутку было сказано. У нас есть главный тренер. Я думаю, Дениса Борисовича интересует уровень чуть повыше. У него огромный опыт и Юрий Павлович, и Олег Иванович Романцев сказали, что он может принести огромную пользу футболу, возглавляя большой клуб", - сказал Сычев в интервью Metaratings.
Сегодня, 11 октября, состоялся прощальный матч Дениса Глушакова. Ветераны "Локомотива" играли против команды звезд "Спартака". Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "железнодорожников". Голом отличился Динияр Билялетдинов.
На пресс-конференции после матча Глушаков заявил о планах начать тренерскую карьеру.
Омский "Иртыш" в сезоне-2025/2026 выступает во второй лиге в дивизионе А. После 13-ти туров клуб находится на 4-м месте в турнирной таблице, набрав 18 очков. Главным тренером команды является Владимир Щербак.
Фото: ФК "Спартак"