Арсенал Тула
2 - 2 2 2
ТорпедоЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
КАМАЗЗавершен
Сокол
2 - 2 2 2
УфаЗавершен
Волга Ул
2 - 4 2 4
ЕнисейЗавершен
Нефтехимик
2 - 3 2 3
ЧайкаЗавершен
Шинник
0 - 1 0 1
ФакелЗавершен
Родина
2 - 0 2 0
СКА-ХабаровскЗавершен

Латвия
2 - 2 2 2
АндорраЗавершен
Норвегия
5 - 0 5 0
ИзраильЗавершен
Венгрия
2 - 0 2 0
АрменияЗавершен
Болгария
1 - 6 1 6
ТурцияЗавершен
Эстония
1 - 3 1 3
ИталияЗавершен
Сербия
0 - 1 0 1
АлбанияЗавершен
Испания
2 - 0 2 0
ГрузияЗавершен
Португалия
1 - 0 1 0
ИрландияЗавершен

Аршавин - об алиментах: плачу более 50% своего дохода

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин прокомментировал судебные разбирательства с бывшей женой Юлией Барановской о размере алиментов.
Фото: ФК "Зенит"
"История с алиментами? На данный момент я плачу более 50% своего дохода. И сейчас просто использую свою возможность уменьшить алименты. Теперь плачу ещё и на последнего ребёнка. Это всё законно. Решений суда пока нет. Прошли только первые заседания", - сказал бывший футболист в интервью Sport24.

Андрей Аршавин и Юлия Барановская развелись в 2012 году. У них трое общих детей: 19-летний Артем, 17-летняя Яна и 12-летний Арсений.

26 сентября стало известно, что бывший игрок "Зенита" и "Арсенала" обратился в суд с иском против своей бывшей гражданской жены по поводу размера алиментов. Адвокат телеведущей Николай Фетисов заявлял, что Аршавин хочет уменьшить выплаты до 1/4 части всех доходов, а с апреля 2026 года — до 1/6.

