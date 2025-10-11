Аршавин - об алиментах: плачу более 50% своего дохода

"История с алиментами? На данный момент я плачу более 50% своего дохода. И сейчас просто использую свою возможность уменьшить алименты. Теперь плачу ещё и на последнего ребёнка. Это всё законно. Решений суда пока нет. Прошли только первые заседания", - сказал бывший футболист в интервью Sport24.
Андрей Аршавин и Юлия Барановская развелись в 2012 году. У них трое общих детей: 19-летний Артем, 17-летняя Яна и 12-летний Арсений.
26 сентября стало известно, что бывший игрок "Зенита" и "Арсенала" обратился в суд с иском против своей бывшей гражданской жены по поводу размера алиментов. Адвокат телеведущей Николай Фетисов заявлял, что Аршавин хочет уменьшить выплаты до 1/4 части всех доходов, а с апреля 2026 года — до 1/6.
Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин прокомментировал судебные разбирательства с бывшей женой Юлией Барановской о размере алиментов.
Фото: ФК "Зенит"