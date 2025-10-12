Ребров: "Спартак" — первое, что вспоминается, когда думаешь о Глушакове

"Характер, энергия, "Спартак" — первое, что вспоминается, когда думаешь о Глушакове. Вспоминается, как отмечали чемпионство возле гладиатора...Самогон, гитара, много болельщиков. Это было классно", - приводит слова Реброва "СЭ".
Вчера, 11 октября, состоялся прощальный матч Дениса Глушакова - полузащитник объявил о завершении профессиональной карьеры. В матче легенд московского "Локомотива" и столичного "Спартака" победу одержали "железнодорожники" со счетом 1:0, единственным забитым мячом отметился Динияр Билялетдинов (пенальти).
Денис Глушаков выступал за столичные "Локомотив" и "Спартак", подмосковные "Химки", "Пари НН", грозненский "Ахмат", костромской "Спартак" и армянский "Урарту". Полузащитник становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны в составе московского "Спартака".
Экс-голкипер "Спартака" Артем Ребров высказался о завершении карьеры Дениса Глушакова.
