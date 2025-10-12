Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
16:00
ЧерноморецНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Сан-Марино
16:00
КипрНе начат
Шотландия
19:00
БеларусьНе начат
Нидерланды
19:00
ФинляндияНе начат
Фарерские острова
19:00
ЧехияНе начат
Дания
21:45
ГрецияНе начат
Литва
21:45
ПольшаНе начат
Румыния
21:45
АвстрияНе начат
Хорватия
21:45
ГибралтарНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Мальта
20:00
Босния и ГерцеговинаНе начат

Ребров: "Спартак" — первое, что вспоминается, когда думаешь о Глушакове

Экс-голкипер "Спартака" Артем Ребров высказался о завершении карьеры Дениса Глушакова.
Фото: ФК "Спартак"
"Характер, энергия, "Спартак" — первое, что вспоминается, когда думаешь о Глушакове. Вспоминается, как отмечали чемпионство возле гладиатора...Самогон, гитара, много болельщиков. Это было классно", - приводит слова Реброва "СЭ".

Вчера, 11 октября, состоялся прощальный матч Дениса Глушакова - полузащитник объявил о завершении профессиональной карьеры. В матче легенд московского "Локомотива" и столичного "Спартака" победу одержали "железнодорожники" со счетом 1:0, единственным забитым мячом отметился Динияр Билялетдинов (пенальти).

Денис Глушаков выступал за столичные "Локомотив" и "Спартак", подмосковные "Химки", "Пари НН", грозненский "Ахмат", костромской "Спартак" и армянский "Урарту". Полузащитник становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны в составе московского "Спартака".

