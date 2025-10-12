Матчи Скрыть

Первая лига

Ротор
16:00
ЧерноморецНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Сан-Марино
16:00
КипрНе начат
Шотландия
19:00
БеларусьНе начат
Нидерланды
19:00
ФинляндияНе начат
Фарерские острова
19:00
ЧехияНе начат
Дания
21:45
ГрецияНе начат
Румыния
21:45
АвстрияНе начат
Литва
21:45
ПольшаНе начат
Хорватия
21:45
ГибралтарНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Мальта
20:00
Босния и ГерцеговинаНе начат

Сычев: Батракову пока что рано уезжать в Европу

Экс-игрок сборной России Дмитрий Сычев высказался о потенциальном переходе полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова в европейский клуб.
Фото: ФК "Локомотив"
"По поводу отъезда Батракова в Европу — это риторический вопрос. Я думаю, что болельщики "Локомотива" не хотят, чтобы Алексей уезжал. Я сам думаю, что пока ещё рано. Но если будет интерес от топовой команды, то надо уже думать", - цитирует Сычева "Советский спорт".

В текущем сезоне Алексей Батраков вышел на поле в 15 встречах и отметился 11 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Полузащитник возглавляет список бомбардиров Российской Премьер-Лиги.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего полузащитника в 23 миллиона евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2029 года. Ранее сообщалось, что каталонская "Барселона" следит за игрой российского футболиста.

