"Что касается Антона, рад, что он перешёл [в "Динамо"]. Это команда, где он может прогрессировать, бороться за титулы и просто наслаждаться игрой, футболом. Это самое главное для футболиста", - приводит слова Алексея Миранчука "РИА Новости Спорт".
Антон Миранчук перешел в московское "Динамо" из швейцарского "Сьона" в летнее трансферное окно за 2,5 миллиона евро и заключил двухлетний контракт.
Полузащитник провел за бело-голубых в текущем сезоне 9 матчей и записал на свой счет 3 голевые передачи. После 11 сыгранных туров команда Валерия Карпина занимает 8 место в турнирной таблице РПЛ с 15 набранными очками.
"Команда, где он может прогрессировать". Алексей Миранчук - о переходе брата в "Динамо"
Полузащитник "Атланты Юнайтед" Алексей Миранчук высказался о переходе Антона Миранчука в московское "Динамо".
