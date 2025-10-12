Матчи Скрыть

Ротор
16:00
ЧерноморецНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Сан-Марино
16:00
КипрНе начат
Шотландия
19:00
БеларусьНе начат
Нидерланды
19:00
ФинляндияНе начат
Фарерские острова
19:00
ЧехияНе начат
Дания
21:45
ГрецияНе начат
Румыния
21:45
АвстрияНе начат
Литва
21:45
ПольшаНе начат
Хорватия
21:45
ГибралтарНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Мальта
20:00
Босния и ГерцеговинаНе начат

"Команда, где он может прогрессировать". Алексей Миранчук - о переходе брата в "Динамо"

Полузащитник "Атланты Юнайтед" Алексей Миранчук высказался о переходе Антона Миранчука в московское "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"Что касается Антона, рад, что он перешёл [в "Динамо"]. Это команда, где он может прогрессировать, бороться за титулы и просто наслаждаться игрой, футболом. Это самое главное для футболиста", - приводит слова Алексея Миранчука "РИА Новости Спорт".

Антон Миранчук перешел в московское "Динамо" из швейцарского "Сьона" в летнее трансферное окно за 2,5 миллиона евро и заключил двухлетний контракт.

Полузащитник провел за бело-голубых в текущем сезоне 9 матчей и записал на свой счет 3 голевые передачи. После 11 сыгранных туров команда Валерия Карпина занимает 8 место в турнирной таблице РПЛ с 15 набранными очками.

