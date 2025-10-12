Бывший тренер "Спартака" готов вновь возглавить команду

- Да, Ваноли готов вернуться в "Спартак" в случае увольнения Станковича, - сказал Д’Амико "Чемпионату".
Паоло Ваноли занимал должность главного тренера красно-белых с декабря 2021 года по июнь 2022 года. Под его руководством московский клуб выиграл Кубок России.
Напомним, Деян Станкович возглавляет московский "Спартак" с мая 2024 года. На данный момент подопечные сербского специалиста идут на шестом месте в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 18 очков в 11 сыгранных матчах. Сам же Станкович отстранен от матчей под эгидой РФС на месяц.
