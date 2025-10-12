Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
16:00
ЧерноморецНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Сан-Марино
16:00
КипрНе начат
Шотландия
19:00
БеларусьНе начат
Нидерланды
19:00
ФинляндияНе начат
Фарерские острова
19:00
ЧехияНе начат
Дания
21:45
ГрецияНе начат
Румыния
21:45
АвстрияНе начат
Литва
21:45
ПольшаНе начат
Хорватия
21:45
ГибралтарНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Мальта
20:00
Босния и ГерцеговинаНе начат

Бывший тренер "Спартака" готов вновь возглавить команду

Агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы бывшего главного тренера "Спартака" Паоло Ваноли, заявил, что итальянец готов вернуться в московский клуб.
Фото: "Чемпионат"
- Да, Ваноли готов вернуться в "Спартак" в случае увольнения Станковича, - сказал Д’Амико "Чемпионату".

Паоло Ваноли занимал должность главного тренера красно-белых с декабря 2021 года по июнь 2022 года. Под его руководством московский клуб выиграл Кубок России.

Напомним, Деян Станкович возглавляет московский "Спартак" с мая 2024 года. На данный момент подопечные сербского специалиста идут на шестом месте в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 18 очков в 11 сыгранных матчах. Сам же Станкович отстранен от матчей под эгидой РФС на месяц.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится