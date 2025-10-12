"Локомотив" обыграл сборную Боливии, с которой сыграет Россия

Об этом сообщает журналист Иван Карпов в телеграмм-канале.
Встреча длилась 45 минут. В составе "железнодорожников" голами отметились Жерзино Ньямси, Данила Годяев и Сергей Пиняев.
Сборная Боливии играла с "Локомотивом" смешанным составом: на поле вышли футболисты, не принимавшие участие в матче с Иорданией.
Товарищеский матч между сборными России и Боливии пройдет во вторник, 14 октября, в 20:00 по московскому времени на стадионе "ВТБ Арена".
"Локомотив" в товарищеском матче обыграл сборную Боливии (3:0), которая сыграет с национальной командой России 14 октября.
Фото: ФК "Локомотив"