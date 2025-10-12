Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
0 - 0 0 0
Черноморец2 тайм

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Сан-Марино
0 - 1 0 1
Кипр2 тайм
Шотландия
19:00
БеларусьНе начат
Нидерланды
19:00
ФинляндияНе начат
Фарерские острова
19:00
ЧехияНе начат
Дания
21:45
ГрецияНе начат
Литва
21:45
ПольшаНе начат
Румыния
21:45
АвстрияНе начат
Хорватия
21:45
ГибралтарНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Мальта
20:00
Босния и ГерцеговинаНе начат

"Локомотив" обыграл сборную Боливии, с которой сыграет Россия

"Локомотив" в товарищеском матче обыграл сборную Боливии (3:0), которая сыграет с национальной командой России 14 октября.
Фото: ФК "Локомотив"
Об этом сообщает журналист Иван Карпов в телеграмм-канале.

Встреча длилась 45 минут. В составе "железнодорожников" голами отметились Жерзино Ньямси, Данила Годяев и Сергей Пиняев.

Сборная Боливии играла с "Локомотивом" смешанным составом: на поле вышли футболисты, не принимавшие участие в матче с Иорданией.

Товарищеский матч между сборными России и Боливии пройдет во вторник, 14 октября, в 20:00 по московскому времени на стадионе "ВТБ Арена".

