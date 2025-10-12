Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
0 - 0 0 0
Черноморец2 тайм

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Сан-Марино
0 - 1 0 1
Кипр2 тайм
Шотландия
19:00
БеларусьНе начат
Нидерланды
19:00
ФинляндияНе начат
Фарерские острова
19:00
ЧехияНе начат
Дания
21:45
ГрецияНе начат
Литва
21:45
ПольшаНе начат
Румыния
21:45
АвстрияНе начат
Хорватия
21:45
ГибралтарНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Мальта
20:00
Босния и ГерцеговинаНе начат

Стоянович: Станкович может быть одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Сербии

Сербский тренер Славиша Стоянович заявил, что Деян Станкович может возглавить сборную Сербии.
Фото: "Чемпионат"
- Станкович может быть одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Сербии после ухода Стойковича, если федерация футбола примет его отставку. И с тем опытом, который есть у Деяна, он реально может претендовать на эту должность, - сказал Стоянович "РБ Спорт".

Вчера, 11 октября, в матче отборочного турнира Чемпионата мира-2026 Сербия уступила Албании 0:1. Главный тренер сербов Драган Стойкович заявил, что берет вину за неудачный результат на себя и подал в отставку.

Напомним, Деян Станкович возглавляет московский "Спартак" с мая 2024 года. На данный момент подопечные сербского специалиста идут на шестом месте в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 18 очков в 11 сыгранных матчах. Сам же Станкович отстранен от матчей под эгидой РФС на месяц.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится