Стоянович: Станкович может быть одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Сербии

- Станкович может быть одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Сербии после ухода Стойковича, если федерация футбола примет его отставку. И с тем опытом, который есть у Деяна, он реально может претендовать на эту должность, - сказал Стоянович "РБ Спорт".
Вчера, 11 октября, в матче отборочного турнира Чемпионата мира-2026 Сербия уступила Албании 0:1. Главный тренер сербов Драган Стойкович заявил, что берет вину за неудачный результат на себя и подал в отставку.
Напомним, Деян Станкович возглавляет московский "Спартак" с мая 2024 года. На данный момент подопечные сербского специалиста идут на шестом месте в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 18 очков в 11 сыгранных матчах. Сам же Станкович отстранен от матчей под эгидой РФС на месяц.
