- Скажу, что мы выиграли, но качеством игры я не удовлетворён. Честно говоря, и составом — там есть некоторые моменты, которые вызвали у меня сомнения. Я ожидал большего от нашей сборной, - сказал Непомнящий "Чемпионату".
Матч между сборными России и Ирана состоялся позавчера, 10 октября. Встреча завершилась победой нашей национальной команды со счетом 2:1. Голами отличились Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков.
Товарищеский матч между сборными России и Боливии пройдет во вторник, 14 октября, в 20:00 по московскому времени на стадионе "ВТБ Арена".
Непомнящий: качеством игры сборной России в матче с Ираном не доволен
Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о матче сборной России с Ираном (2:1).
