Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
0 - 0 0 0
Черноморец2 тайм

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Сан-Марино
0 - 1 0 1
Кипр2 тайм
Шотландия
19:00
БеларусьНе начат
Нидерланды
19:00
ФинляндияНе начат
Фарерские острова
19:00
ЧехияНе начат
Дания
21:45
ГрецияНе начат
Литва
21:45
ПольшаНе начат
Румыния
21:45
АвстрияНе начат
Хорватия
21:45
ГибралтарНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Мальта
20:00
Босния и ГерцеговинаНе начат

Непомнящий: качеством игры сборной России в матче с Ираном не доволен

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о матче сборной России с Ираном (2:1).
Фото: РФС
- Скажу, что мы выиграли, но качеством игры я не удовлетворён. Честно говоря, и составом — там есть некоторые моменты, которые вызвали у меня сомнения. Я ожидал большего от нашей сборной, - сказал Непомнящий "Чемпионату".

Матч между сборными России и Ирана состоялся позавчера, 10 октября. Встреча завершилась победой нашей национальной команды со счетом 2:1. Голами отличились Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков.

Товарищеский матч между сборными России и Боливии пройдет во вторник, 14 октября, в 20:00 по московскому времени на стадионе "ВТБ Арена".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится