Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
0 - 0 0 0
Черноморец2 тайм

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Сан-Марино
0 - 1 0 1
Кипр2 тайм
Шотландия
19:00
БеларусьНе начат
Нидерланды
19:00
ФинляндияНе начат
Фарерские острова
19:00
ЧехияНе начат
Дания
21:45
ГрецияНе начат
Румыния
21:45
АвстрияНе начат
Литва
21:45
ПольшаНе начат
Хорватия
21:45
ГибралтарНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Мальта
20:00
Босния и ГерцеговинаНе начат

Защитник "Сочи" рассказал, кто ему посоветовал перейти в РПЛ

Защитник "Сочи" Неманья Стоит рассказал, что советовался с несколькими игроками перед переходом в РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"
"Я много общался с сербскими игроками, которые сейчас играют в России. Могу сказать, что все мне говорили только хорошие вещи. Эракович и Бабич посоветовали мне перейти в РПЛ. Рад, что теперь я тут, хочу помочь "Сочи" исправить положение в таблице. У нас всё получится", - сказал Стоич в интервью "РБ Спорт".

Неманья Стоич перешёл в "Сочи" этим летом из израильского "Маккаби" Тель-Авив. Там он провёл 48 матчей и отличился шестью забитыми мячами, а в составе "южан" защитник принял участие в четырёх играх и не отметился результативными действиями.

На данный момент "Сочи" находится на 16 месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе пять очков.

В следующем туре команда Игоря Осинькина на своём поле сыграет против "Зенита". Встреча пройдёт в воскресенье, 19 октября.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится