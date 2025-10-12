"Я много общался с сербскими игроками, которые сейчас играют в России. Могу сказать, что все мне говорили только хорошие вещи. Эракович и Бабич посоветовали мне перейти в РПЛ. Рад, что теперь я тут, хочу помочь "Сочи" исправить положение в таблице. У нас всё получится", - сказал Стоич в интервью "РБ Спорт".
Неманья Стоич перешёл в "Сочи" этим летом из израильского "Маккаби" Тель-Авив. Там он провёл 48 матчей и отличился шестью забитыми мячами, а в составе "южан" защитник принял участие в четырёх играх и не отметился результативными действиями.
На данный момент "Сочи" находится на 16 месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе пять очков.
В следующем туре команда Игоря Осинькина на своём поле сыграет против "Зенита". Встреча пройдёт в воскресенье, 19 октября.
Защитник "Сочи" рассказал, кто ему посоветовал перейти в РПЛ
Защитник "Сочи" Неманья Стоит рассказал, что советовался с несколькими игроками перед переходом в РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"