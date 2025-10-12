Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
2 - 0 2 0
ЧерноморецЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Сан-Марино
0 - 4 0 4
КипрЗавершен
Шотландия
2 - 1 2 1
БеларусьЗавершен
Нидерланды
4 - 0 4 0
ФинляндияЗавершен
Фарерские острова
2 - 1 2 1
ЧехияЗавершен
Дания
21:45
ГрецияНе начат
Румыния
21:45
АвстрияНе начат
Литва
21:45
ПольшаНе начат
Хорватия
21:45
ГибралтарНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Мальта
0 - 2 0 2
Босния и Герцеговина2 тайм

Мостовой - о Батракове: за него заплатят больше, чем "Монако" за Головина

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о перспективах полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив" Москва
"Предположу, что отъезд Батракова в Европу - дело времени. Хочется верить, что он не станет довольствоваться малым, а построит хорошую европейскую карьеру. Думаю, за Батракова заплатят больше, чем "Монако" заплатило за Головина в своё время. Всё-таки сейчас космические деньги платят за игроков. Если бы Батраков играл в Лиге чемпионов, он бы стоил 50 миллионов евро", - сказал Мостовой в интервью "РБ Спорт".

Алексей Батраков в текущем сезоне принял участие в составе московского "Локомотива" в 15 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и отдал три голевые передачи. Всего за основную команду "железнодорожников" 20-летний хавбек провел 58 игр, отметился 27 забитыми мячами и отдал 13 голевых передач. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до конца июня 2029 года. Также в пятницу, 10 октября российский полузащитник забил победный мяч в товарищеском матче национальной команды против Ирана (2:1). Это его третий мяч в составе сборной России.

Отметим, что, по данным Transfermarkt, рыночная стоимость Алексея Батракова оценивается в 23 миллиона евро.

Напомним, что "Монако" приобрёл в 2018 году Александра Головина за 30 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится