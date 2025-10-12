Мостовой - о Батракове: за него заплатят больше, чем "Монако" за Головина

"Предположу, что отъезд Батракова в Европу - дело времени. Хочется верить, что он не станет довольствоваться малым, а построит хорошую европейскую карьеру. Думаю, за Батракова заплатят больше, чем "Монако" заплатило за Головина в своё время. Всё-таки сейчас космические деньги платят за игроков. Если бы Батраков играл в Лиге чемпионов, он бы стоил 50 миллионов евро", - сказал Мостовой в интервью "РБ Спорт".
Алексей Батраков в текущем сезоне принял участие в составе московского "Локомотива" в 15 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и отдал три голевые передачи. Всего за основную команду "железнодорожников" 20-летний хавбек провел 58 игр, отметился 27 забитыми мячами и отдал 13 голевых передач. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до конца июня 2029 года. Также в пятницу, 10 октября российский полузащитник забил победный мяч в товарищеском матче национальной команды против Ирана (2:1). Это его третий мяч в составе сборной России.
Отметим, что, по данным Transfermarkt, рыночная стоимость Алексея Батракова оценивается в 23 миллиона евро.
Напомним, что "Монако" приобрёл в 2018 году Александра Головина за 30 миллионов евро.
Фото: ФК "Локомотив" Москва