Пономарёв - о Карпине: плохо разбирается в игре в обороне

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв рассказал, что главный тренер сборной России Валерий Карпин не имеет представления, как выстроить игру в обороне.
Фото: официальный сайт РФС
"Карпин плохо разбирается в игре в обороне, я это понял. Когда нашей команде забивали гол, то вообще возник парадокс, такие моменты проходят в первом классе (футбольной школы). При атаке иранцев наш защитник поздно реагирует на длинный пас в свободную зону и не может его перехватить, проигрывая позицию. Никакой подстраховки нет, он преследует игрока, бежит рядом и ничего не может сделать, даже не стелится в подкате. Ну куда это годится?", - сказал Пономарёв в интервью "РИА Новости Спорт".

В пятницу, 10 октября сборная России обыграла команду Ирана в Волгограде со счётом 2:1. Голами в составе российской команды отметились Дмитрий Воробьёв и Алексей Батраков, а единственный мяч в составе Ирана забил Амирхоссеин Хоссейнизаде.

Следующую игру подопечные Валерия Карпина проведут против Боливии. Игра пройдёт во вторник, 14 октября в Москве на стадионе "ВТБ Арена". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Напоминаем, что с февраля 2022 года сборная России и российские клубы не участвуют в международных соревнованиях.

Отметим, что Валерий Карпин возглавляет национальную команду с 2021 года. Также он совмещает эту работу с должностью главного тренера в московском "Динамо" с июня 2025 года.

